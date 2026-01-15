Felment a pumpa Lázár Jánosban: szaftos dolgot árult el Magyar Péterről (VIDEÓ)

Bejelentette Lázár János: Végre utolértük Ausztriát (VIDEÓ)
Fontos sikert értünk el.
A miniszter arról beszélt a Lázárinfón, hogy a Tisza Párt elnökének van egy lakása Dubajban.
Lázár János nemrég egyebek mellett arról beszélt, hogy valótlan dolgokat állított róla Magyar Péter. Példának okáért azt, hogy Afrikába szokott járni vadászni. Erre reagálva azt mondta az építési és közlekedési miniszter, hogy még életében nem járt Afrikában.
Sőt, azt is állította a Tisza Párt elnöke, hogy Lázár Jánosnak ingatlanjai vannak Svájcban és Bécsben.
Természetesen Magyar Péter ezen állításai sem igazak. A legdöbbenetesebb azonban az, hogy az egyik bíró megengedte Magyar Péternek, hogy bármilyen hazugságot terjeszthessen az interneten. Mindezt a bíró szerint tűrnie kell Lázár Jánosnak.
Ezen felbuzdulva az építési és közlekedési miniszter kijelentette, hogy Magyar Péternek Dubajban van lakása,
ahol a gyermekeivel karácsonyozott 2023-ban. Pedig erről a miniszter nem akart beszélni, ráadásul állítása szerint Magyar Péterrel ellentétben nem is hazudik. Felmerül a kérdés: ezt vajon tudják a helyi tiszások?
Magyar Péter dubaji lakása kapcsán lapunk megkereste a Tisza Pártot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos sikert értünk el.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Soós Lajos