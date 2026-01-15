Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt tisza párt magyar péter lázár jános dubaj liberális Magyarország ellenzék baloldal

Felment a pumpa Lázár Jánosban: szaftos dolgot árult el Magyar Péterről (VIDEÓ)

2026. január 15. 19:05

A miniszter arról beszélt a Lázárinfón, hogy a Tisza Párt elnökének van egy lakása Dubajban.

2026. január 15. 19:05
null

Lázár János nemrég egyebek mellett arról beszélt, hogy valótlan dolgokat állított róla Magyar Péter. Példának okáért azt, hogy Afrikába szokott járni vadászni. Erre reagálva azt mondta az építési és közlekedési miniszter, hogy még életében nem járt Afrikában.

Sőt, azt is állította a Tisza Párt elnöke, hogy Lázár Jánosnak ingatlanjai vannak Svájcban és Bécsben.

Természetesen Magyar Péter ezen állításai sem igazak. A legdöbbenetesebb azonban az, hogy az egyik bíró megengedte Magyar Péternek, hogy bármilyen hazugságot terjeszthessen az interneten. Mindezt a bíró szerint tűrnie kell Lázár Jánosnak.

Ezen felbuzdulva az építési és közlekedési miniszter kijelentette, hogy Magyar Péternek Dubajban van lakása,

ahol a gyermekeivel karácsonyozott 2023-ban. Pedig erről a miniszter nem akart beszélni, ráadásul állítása szerint Magyar Péterrel ellentétben nem is hazudik. Felmerül a kérdés: ezt vajon tudják a helyi tiszások?

Magyar Péter dubaji lakása kapcsán lapunk megkereste a Tisza Pártot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Szuperszig
2026. január 15. 20:25
Mekkorát fog erre ugrani a kapibara! Hányszor fogja feljelenteni Lázárt? :-))))
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 15. 20:18
A telex szerint MP tagadja.
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. január 15. 19:54
Létrát fel lehet vinni a repülőre.?.?.?. Csak Hadházy miatt kérdezem…… 😂😂😂
Válasz erre
8
0
akosb
2026. január 15. 19:52
Befektette a bennfentes kereskedéssel lopott pénzt?
Válasz erre
5
0
