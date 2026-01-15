Felment a pumpa Lázár Jánosban: szaftos dolgot árult el Magyar Péterről (VIDEÓ)

Lázár János nemrég egyebek mellett arról beszélt, hogy valótlan dolgokat állított róla Magyar Péter. Példának okáért azt, hogy Afrikába szokott járni vadászni. Erre reagálva azt mondta az építési és közlekedési miniszter, hogy még életében nem járt Afrikában.

Sőt, azt is állította a Tisza Párt elnöke, hogy Lázár Jánosnak ingatlanjai vannak Svájcban és Bécsben.

Természetesen Magyar Péter ezen állításai sem igazak. A legdöbbenetesebb azonban az, hogy az egyik bíró megengedte Magyar Péternek, hogy bármilyen hazugságot terjeszthessen az interneten. Mindezt a bíró szerint tűrnie kell Lázár Jánosnak.