Félelem és rettegés lengi be Brüsszelt: Orbán Viktor soha nem volt még ilyen erős! (VIDEÓ)

01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
2026. január 16. 19:46

A 2024-es európai parlamenti választás óta a Patrióta pártcsalád erősödött az egyik legtöbbet – derült ki a 2026 január elején közölt uniós becslésből, amiben az Európai Parlament várható összetételét modellezték, ha most lenne egy választás. Az Orbán Viktor által életre hívott csoport továbbra is a harmadik legerősebb erő az EU-ban.

Kovács András
Kovács András

Közel harminc százalékkal nőtt a Patrióták Európáért frakció támogatottsága a 2024-es európai parlamenti választás óta – derült ki egy 2026 első uniós szintű becslésből. Ha most rendeznék az EP-választásokat, akkor az Orbán Viktor által létrehozott csoport 106 mandátumot szerezne szemben a 2024-es 84-el az Európai Parlamentben. A Patriótákon belül a legtöbb képviselővel a francia Nemzeti Tömörülés (34), a spanyol VoX (12) és a Fidesz (10-12) rendelkezne. 

ORBÁN Viktor
Egyre erősebbek az Orbán Viktor által életrehívott Patrióták
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Így alakult 2014 óta az egyes európai pártcsoportok támogatottsága


Ha most lennének a választások a legtöbb képviselővel továbbra is az Európai Néppárt (EPP) rendelkezne. A korábbi 188-al szemben most 177 helyet szereznének. Második helyre a szocdemek futnának be 123 képviselői hellyel. Harmadik helyen a már korábban említett Patrióták végeznének, míg az ECR lenne a negyedik. A liberális csoport csupán az ötödikek lennének 73 mandátummal. 

Hatodik helyen a Baloldal végezne 54 mandátummal, míg a Zöldeknek csak 37 mandátum jutna. 

Az alábbi táblázatban azt láthatják, hogy milyen koalíciók tudnának többséget alkotni a jelenlegi erőviszonyok mentén. A táblázat fenti részén a mostani mandátummal láthatóak a többségek. A lenti részen pedig az látható, milyen többségeket lehetne alkotni, ha most lenne a választás.  Biztos többsége lenne a két nagy csoport és a liberálisok összefogásának. Szintén többsége lenne egy olyan jobboldali koalíciónak, amiben az EPP is részt venne. Az utóbbira minden elemző nem sok esélyt adna. 

Érdekes, hogy a két nagy frakció és a Zöldek összefogásának nem lenne most többsége az EP-ben.

 Se egy balközép, se egy jobbközép összefogásnak nem lenne többsége. 

 

Mindez azt jelzi, hogy az európai politikai térkép lassú, de folyamatos átrendeződésen megy keresztül. 

A hagyományos nagy pártcsaládok továbbra is meghatározó szereplők, ugyanakkor támogatottságuk csökkenése és a Brüsszel-kritikus erők erősödése egyre inkább megnehezíti a stabil, kiszámítható többségek kialakítását.

A választók egy része láthatóan elégedetlen az eddigi integrációs iránnyal, 

  • nagyobb hangsúlyt helyezne a nemzeti szuverenitásra, 
  • a migráció korlátozására és a gazdaságpolitikai önállóságra.

A következő évek egyik kulcskérdése az lehet, hogy az Európai Néppárt milyen irányba mozdul el: kitart-e a hagyományos centrista szövetségek mellett, vagy – legalább eseti jelleggel – nyit a jobboldali, szuverenista pártok felé. Bár utóbbi forgatókönyv jelenleg kevéssé valószínű, a parlamenti arányok változása idővel rákényszerítheti a nagy frakciókat az eddig tabunak számító együttműködések újragondolására. Ez pedig alapvetően formálhatja át az Európai Unió döntéshozatalát a 2020-as évek második felében.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

