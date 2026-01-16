Félelem és rettegés lengi be Brüsszelt: Orbán Viktor soha nem volt még ilyen erős! (VIDEÓ)

Így alakult 2014 óta az egyes európai pártcsoportok támogatottsága



Ha most lennének a választások a legtöbb képviselővel továbbra is az Európai Néppárt (EPP) rendelkezne. A korábbi 188-al szemben most 177 helyet szereznének. Második helyre a szocdemek futnának be 123 képviselői hellyel. Harmadik helyen a már korábban említett Patrióták végeznének, míg az ECR lenne a negyedik. A liberális csoport csupán az ötödikek lennének 73 mandátummal.

Hatodik helyen a Baloldal végezne 54 mandátummal, míg a Zöldeknek csak 37 mandátum jutna.

Az alábbi táblázatban azt láthatják, hogy milyen koalíciók tudnának többséget alkotni a jelenlegi erőviszonyok mentén. A táblázat fenti részén a mostani mandátummal láthatóak a többségek. A lenti részen pedig az látható, milyen többségeket lehetne alkotni, ha most lenne a választás. Biztos többsége lenne a két nagy csoport és a liberálisok összefogásának. Szintén többsége lenne egy olyan jobboldali koalíciónak, amiben az EPP is részt venne. Az utóbbira minden elemző nem sok esélyt adna.