Félelem és rettegés lengi be Brüsszelt: Orbán Viktor soha nem volt még ilyen erős! (VIDEÓ)

Beleborzongott a brüsszeli lap: Orbán Viktor óriási lendületet kapott
Nem tehetett mást az Euractiv, leírta az igazságot.
A 2024-es európai parlamenti választás óta a Patrióta pártcsalád erősödött az egyik legtöbbet – derült ki a 2026 január elején közölt uniós becslésből, amiben az Európai Parlament várható összetételét modellezték, ha most lenne egy választás. Az Orbán Viktor által életre hívott csoport továbbra is a harmadik legerősebb erő az EU-ban.
Közel harminc százalékkal nőtt a Patrióták Európáért frakció támogatottsága a 2024-es európai parlamenti választás óta – derült ki egy 2026 első uniós szintű becslésből. Ha most rendeznék az EP-választásokat, akkor az Orbán Viktor által létrehozott csoport 106 mandátumot szerezne szemben a 2024-es 84-el az Európai Parlamentben. A Patriótákon belül a legtöbb képviselővel a francia Nemzeti Tömörülés (34), a spanyol VoX (12) és a Fidesz (10-12) rendelkezne.
A többi Brüsszel-kritikus erő is sokat erősödött a 2024-es választás óta. A Konzervatívok és Reformerek (ECR) 86 mandátumot szereznének, míg jelenleg 79 képviselőjük van. A Szuverén Európáért csoport 38 képviselői helyet szereznének, míg 2024-ben csak 25 mandátumuk volt. Összességében a Brüsszellel szemben leginkább kritikus csoport 230 képviselővel rendelkezne a 720 fős testületben. Ez egy picivel elmarad a blokkolást jelentő egyharmadtól, de már nagyon a közelében van.
Ha most lennének a választások a legtöbb képviselővel továbbra is az Európai Néppárt (EPP) rendelkezne. A korábbi 188-al szemben most 177 helyet szereznének. Második helyre a szocdemek futnának be 123 képviselői hellyel. Harmadik helyen a már korábban említett Patrióták végeznének, míg az ECR lenne a negyedik. A liberális csoport csupán az ötödikek lennének 73 mandátummal.
Hatodik helyen a Baloldal végezne 54 mandátummal, míg a Zöldeknek csak 37 mandátum jutna.
Az alábbi táblázatban azt láthatják, hogy milyen koalíciók tudnának többséget alkotni a jelenlegi erőviszonyok mentén. A táblázat fenti részén a mostani mandátummal láthatóak a többségek. A lenti részen pedig az látható, milyen többségeket lehetne alkotni, ha most lenne a választás. Biztos többsége lenne a két nagy csoport és a liberálisok összefogásának. Szintén többsége lenne egy olyan jobboldali koalíciónak, amiben az EPP is részt venne. Az utóbbira minden elemző nem sok esélyt adna.
Érdekes, hogy a két nagy frakció és a Zöldek összefogásának nem lenne most többsége az EP-ben.
Se egy balközép, se egy jobbközép összefogásnak nem lenne többsége.
Mindez azt jelzi, hogy az európai politikai térkép lassú, de folyamatos átrendeződésen megy keresztül.
A hagyományos nagy pártcsaládok továbbra is meghatározó szereplők, ugyanakkor támogatottságuk csökkenése és a Brüsszel-kritikus erők erősödése egyre inkább megnehezíti a stabil, kiszámítható többségek kialakítását.
A választók egy része láthatóan elégedetlen az eddigi integrációs iránnyal,
A következő évek egyik kulcskérdése az lehet, hogy az Európai Néppárt milyen irányba mozdul el: kitart-e a hagyományos centrista szövetségek mellett, vagy – legalább eseti jelleggel – nyit a jobboldali, szuverenista pártok felé. Bár utóbbi forgatókönyv jelenleg kevéssé valószínű, a parlamenti arányok változása idővel rákényszerítheti a nagy frakciókat az eddig tabunak számító együttműködések újragondolására. Ez pedig alapvetően formálhatja át az Európai Unió döntéshozatalát a 2020-as évek második felében.
