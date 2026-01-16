Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Nem tudják teljesíteni a bürokraták elvárásait, sem pedig visszafizetni a felhalmozott politikai adósságaikat.
„Lengyelországban van egy mondás, miszerint amikor Isten meg akar büntetni valakit, először elveszi az eszét. Ezt sokszor olyan idegességgel jelentkezik, ami abból fakad, hogy a megbomló elme a vereség közeledtét érzi. Valami nagyon hasonló figyelhető meg most a magyar liberális ellenzékben, ahogyan hisztérikus – sőt, egyenesen önmagát nevetségessé tevő – dolgokhoz folyamodik. Most épp Orbán Viktor kormányával kapcsolatban alkotmányos puccsot és hasonló blődségeket fantáziálnak. Világosan látják, hogy még Brüsszel hathatós segítségével sem fognak tudni hatalomra kerülni.
Szinte ugyanez történt Tuskkal és csapatával a 2025-ös elnökválasztás során. Jól mutatja mindez, hogy ezek a körök nem képesek elfogadni a szuverén, a Nemzet döntését. 2023-ban, Brüsszel zsarolásával Tusknak sikerült összetákolnia egy balliberális koalíciót, de ahhoz, hogy ténylegesen kormányozni tudjon, meg kellett volna nyernie a 2025-ös elnökválasztást is. Tudjuk, hogy veszített, méghozzá megalázó módon.
A kampány utolsó szakaszában, Donald Tusk azzal turnézta végig a médiát, hogy a konzervatív jelöltet a fiatalkorában állítólagosan elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekkel vádolta. A vádak koronatanújának egy afféle »freak fightert« nevezett meg – mindezt a mainstream médiában megjelent interjúkban. Minden tiszteletem ezé a közegé, hogy még a saját társai is úgy tartották számon, mint egy teljességgel hiteltelen, szégyenteljes alakot. Az erősebb idegzetűek megnézhetik a YouTube-on a »Jacek Murański« nevet. Előre figyelmeztetem Önöket: aki látja, nem fogja egyhamar kitörölni az emlékezetéből.
A liberálisok a vereség után még tovább süllyedtek. Először is egy internetfelhasználó közösségi médiában közzétett bejegyzése alapján (amiről később beismerte, hogy tévedett benne) több héten át tartó hisztériát indítottak azzal, hogy állítólagosan meghamisították a választást. Természetesen még a saját ügyészségük sem talált mást, mint egyszerű adminisztrációs hibákat, ahogyan a szavazatok összesítették és bevezették a rendszerbe – ezek a hibák mindkét jelöltet érintették.
Végül bevetették a »nehéz tüzérséget«, megkérdőjelezve a választási eredmények érvényességért felelős legfelsőbb bírósági kamara legitimitását. Nem zavarta őket, hogy ugyanez a kamara döntött korábban a parlamenti választások érvényességéről, amelyet követően kormányt alakíthattak, úgyhogy egy hónapig tartó hisztériába bocsátkozzanak. Még luxemburgi bírói talárba öltözött személyeket is rábeszéltek arra, hogy kérdőjelezzék meg a lengyel Legfelsőbb Bíróság és Alkotmánybíróság státuszát. Semmi sem állíthatja meg őket a hatalom, ha a hatalom megragadásáról, és saját államuk szétveréséről van szó – a nyíltan bűnözői eszközöktől sem riadnak vissza.
A magyar ellenzék ezeket az embereket választotta példaképének. Érdemes odafigyelni, milyen bűnöző, alkalmatlan és kétségbeesett társaságról van szó. Kétségbeesett – mert Brüsszel sokat fektetett beléjük, és nem tudják teljesíteni a bürokraták elvárásait, sem pedig visszafizetni a felhalmozott politikai adósságaikat. Ezért az idegesség a Visztula mentén a liberálisoknál. Mint látható, a Duna mentén is hasonló a helyzet a liberálisokkal.”
Nyitókép forrása: Facebook