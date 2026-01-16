„Lengyelországban van egy mondás, miszerint amikor Isten meg akar büntetni valakit, először elveszi az eszét. Ezt sokszor olyan idegességgel jelentkezik, ami abból fakad, hogy a megbomló elme a vereség közeledtét érzi. Valami nagyon hasonló figyelhető meg most a magyar liberális ellenzékben, ahogyan hisztérikus – sőt, egyenesen önmagát nevetségessé tevő – dolgokhoz folyamodik. Most épp Orbán Viktor kormányával kapcsolatban alkotmányos puccsot és hasonló blődségeket fantáziálnak. Világosan látják, hogy még Brüsszel hathatós segítségével sem fognak tudni hatalomra kerülni.

Szinte ugyanez történt Tuskkal és csapatával a 2025-ös elnökválasztás során. Jól mutatja mindez, hogy ezek a körök nem képesek elfogadni a szuverén, a Nemzet döntését. 2023-ban, Brüsszel zsarolásával Tusknak sikerült összetákolnia egy balliberális koalíciót, de ahhoz, hogy ténylegesen kormányozni tudjon, meg kellett volna nyernie a 2025-ös elnökválasztást is. Tudjuk, hogy veszített, méghozzá megalázó módon.