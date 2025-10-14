Román mindennapok: be akart menni egy disznó a Lidlbe, de nem engedték be szegényt (VIDEÓ)

Szokatlan jelenet szórakoztatta a brassói Viktóriavárosban lévő Lidl vásárlóit, ugyanis egy élő disznó akart bekóricálni a boltba.

A vásárlók is megrökönyödtek a négylábún. Le is filmezték a jelenetet, ahogy a biztonsági őr igyekszik elhajtani a kocát az üzlettől.

„Nem számítottunk rá, hogy ma egy ilyen különleges vásárlót látunk a Lidl parkolójában, de a vevők jól szórakoztak, és kifejezetten vidám volt a hangulat” – mondta a Salut Făgăraș lapnak egy férfi, aki éppen vásárolni készült. Más vásárlók tréfálkoztak az állat láttán, mondván, hogy ebben az üzletben mindig nagyon friss a sertéshús.

