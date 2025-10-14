Ft
Román mindennapok: be akart menni egy disznó a Lidlbe, de nem engedték be szegényt (VIDEÓ)

2025. október 14. 08:03

Pedig biztos nagyon éhes lehetett, ha már bevásárlásra adta a fejét.

2025. október 14. 08:03
null

Szokatlan jelenet szórakoztatta a brassói Viktóriavárosban lévő Lidl vásárlóit, ugyanis egy élő disznó akart bekóricálni a boltba. 

A vásárlók is megrökönyödtek a négylábún. Le is filmezték a jelenetet, ahogy a biztonsági őr igyekszik elhajtani a kocát az üzlettől.

„Nem számítottunk rá, hogy ma egy ilyen különleges vásárlót látunk a Lidl parkolójában, de a vevők jól szórakoztak, és kifejezetten vidám volt a hangulat” – mondta a Salut Făgăraș lapnak egy férfi, aki éppen vásárolni készült. Más vásárlók tréfálkoztak az állat láttán, mondván, hogy ebben az üzletben mindig nagyon friss a sertéshús.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Azért nem engedték be, mert nem volt nála bevásárló kocsi.
Sárosdi Lilla megint eltévedt.
Mi ebben a hír? Csak egy átlagos román akart vásárolni.
Nálunk meg az Aldiba be is megy a Csirke. És vásárol.
