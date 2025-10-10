Kulturális önfeladás: fokozatosan eltűnik a sertéshús a bécsi iskolákból

Egy bécsi iskola teljesen száműzte a disznóhúst az iskolai menza étlapjáról – számolt be róla a Heute című osztrák lap. Az iskolában a tanulók immár csak vegetáriánus és sertéshús nélküli menük közül választhatnak. Sertéssültet vagy sült kolbászt tehát hiába keresnek. Az iskola példáját egy anyuka osztotta meg az osztrák gazdaszövetséggel, aki amiatt aggódik, hogy ez csak az első lépés egy tágabb kulturális változásban az országban.

Most az iskolákban kezdődik, de hol ér véget? Egyszerűen furcsának tartom”

– mondta.

„Nem fordulhat elő, hogy a sertéshús csendben eltűnik a menzákról” – nyilatkozta a Heute-nek Norbert Totschnig agrárminiszter, az ÖVP politikusa. „Senkit sem kötelezünk sertéshús fogyasztására, de legalább kínálni kell. A sertéssült és a schnitzel a mi étkezési kultúránk része. Nem hagyjuk, hogy mások szabják meg, mi kerülhet a tányérunkra” – szögezte le.