Kulturális önfeladás: fokozatosan eltűnik a sertéshús a bécsi iskolákból

Bécs elesett, oktatási krízis Ausztriában: a diákok közel fele nem tud németül
A diákok 48,8 százaléka nem beszéli az ország hivatalos nyelvét! Bécs a válság epicentruma, ahol az iskolák nyelvi kihívásokkal küzdenek.
Az ÖVP szerint a félreértelmezett tolerancia áll a háttérben.
Egy bécsi iskola teljesen száműzte a disznóhúst az iskolai menza étlapjáról – számolt be róla a Heute című osztrák lap. Az iskolában a tanulók immár csak vegetáriánus és sertéshús nélküli menük közül választhatnak. Sertéssültet vagy sült kolbászt tehát hiába keresnek. Az iskola példáját egy anyuka osztotta meg az osztrák gazdaszövetséggel, aki amiatt aggódik, hogy ez csak az első lépés egy tágabb kulturális változásban az országban.
Most az iskolákban kezdődik, de hol ér véget? Egyszerűen furcsának tartom”
– mondta.
„Nem fordulhat elő, hogy a sertéshús csendben eltűnik a menzákról” – nyilatkozta a Heute-nek Norbert Totschnig agrárminiszter, az ÖVP politikusa. „Senkit sem kötelezünk sertéshús fogyasztására, de legalább kínálni kell. A sertéssült és a schnitzel a mi étkezési kultúránk része. Nem hagyjuk, hogy mások szabják meg, mi kerülhet a tányérunkra” – szögezte le.
A Heute szerint a mindennapokban már sok másik iskola sem szerepeltet sertéshúst a menzákon.
Totschnig szerint ennek oka nem a fenntarthatóság, hanem a tévesen értelmezett tolerancia. „A sokszínűségnek meg kell maradnia az étlapokon, és ebbe beletartozik a sertéshús is. A diákok maguk dönthessenek. Nincs szükségünk csendes, hátsó ajtón keresztüli tiltásokra” – fogalmazott.
A gazdaszövetség is kritizálta az iskolákat. Corinna Weisl, a szövetség igazgatója elmondta: „Fellépünk a tévesen értelmezett tolerancia ellen, és azt követeljük, hogy a tányérokon megmaradjon a sokszínűség.” Georg Strasser, a szövetség elnöke hozzátette: „Gazdáink a legjobb sertéshúst termelik. Abszurd lenne, ha ez téves megfontolások miatt eltűnne az étlapokról.”
