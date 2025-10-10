Ft
10. 10.
péntek
Bécs sertéshús Ausztria ÖVP

Kulturális önfeladás: fokozatosan eltűnik a sertéshús a bécsi iskolákból

2025. október 10. 07:04

Az ÖVP szerint a félreértelmezett tolerancia áll a háttérben.

2025. október 10. 07:04
null

Egy bécsi iskola teljesen száműzte a disznóhúst az iskolai menza étlapjáról – számolt be róla a Heute című osztrák lap. Az iskolában a tanulók immár csak vegetáriánus és sertéshús nélküli menük közül választhatnak. Sertéssültet vagy sült kolbászt tehát hiába keresnek. Az iskola példáját egy anyuka osztotta meg az osztrák gazdaszövetséggel, aki amiatt aggódik, hogy ez csak az első lépés egy tágabb kulturális változásban az országban.

Most az iskolákban kezdődik, de hol ér véget? Egyszerűen furcsának tartom”

– mondta.

„Nem fordulhat elő, hogy a sertéshús csendben eltűnik a menzákról” – nyilatkozta a Heute-nek Norbert Totschnig agrárminiszter, az ÖVP politikusa. „Senkit sem kötelezünk sertéshús fogyasztására, de legalább kínálni kell. A sertéssült és a schnitzel a mi étkezési kultúránk része. Nem hagyjuk, hogy mások szabják meg, mi kerülhet a tányérunkra” – szögezte le.

A Heute szerint a mindennapokban már sok másik iskola sem szerepeltet sertéshúst a menzákon.

Totschnig szerint ennek oka nem a fenntarthatóság, hanem a tévesen értelmezett tolerancia. „A sokszínűségnek meg kell maradnia az étlapokon, és ebbe beletartozik a sertéshús is. A diákok maguk dönthessenek. Nincs szükségünk csendes, hátsó ajtón keresztüli tiltásokra” – fogalmazott.

A gazdaszövetség is kritizálta az iskolákat. Corinna Weisl, a szövetség igazgatója elmondta: „Fellépünk a tévesen értelmezett tolerancia ellen, és azt követeljük, hogy a tányérokon megmaradjon a sokszínűség.”  Georg Strasser, a szövetség elnöke hozzátette: „Gazdáink a legjobb sertéshúst termelik. Abszurd lenne, ha ez téves megfontolások miatt eltűnne az étlapokról.”

Nyitókép forrása: Alex HALADA / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2025. október 10. 09:00
"Az iskola példáját egy anyuka osztotta meg az osztrák gazdaszövetséggel, aki amiatt aggódik, hogy ez csak az első lépés egy tágabb kulturális változásban az országban." Ez a szegény anyuka komplett idióta, ha erre csak most jött rá. Az nem tűnt fel neki, hogy már egy ideje csak az ő gyereke fehér az osztályban?
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 10. 08:57
"Az iskola példáját egy anyuka osztotta meg..." A szerencsétlen asszonyt azóta letartóztatták, internáló táborban várja, hogy a muszlim őrök általi megerőszakolását követően 10-15 éves szigorított fegyházbüntetését letölthesse...
Válasz erre
0
0
lynx
2025. október 10. 08:48
Szokjátok csak a kecskét…. MEKK ehetitek azt is… BEE kaptátok
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. október 10. 08:19
Én speciel szeretem a kebabot,és a gyrost is,a sógorok meg szeressék a választásuk gyümölcseit. Ide vezet AZÉNVAGYOKAVILÁGESZEMINDENTISJOBBANTUDOKMÁSNÁLELTARTOTTKISSUJJÚ nagyképű attitűd...😎
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!