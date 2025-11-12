Nyugdíjasok, figyelem: Orbán Viktor bejelentette, szemmel is jól látható összeg érkezik az időseknek!

Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert – elképesztően népszerű a miniszterelnök ATV-interjúja
Már közel 400 ezren megtekintették.
A kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte.
Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte, és 2025-ben is következetesen tartja magát ehhez a vállaláshoz. „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Mindehhez tizenöt évvel később is tartjuk magunkat,
ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak”
– írta a miniszterelnök. A kiegészítő emelés mellett Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésén, amely 2026-tól válik elérhetővé. A cél, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete kiszámítható és biztos legyen a változó és bizonytalan gazdasági környezetben.
A miniszterelnök kiemelte: a kormány mindig tartja magát a vállalásaihoz, így a nyugdíjasok hosszú távon is tervezhetnek, és folyamatos gyarapodásra számíthatnak. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a kormányzati politika nem csupán egyszeri emelésekről szól, hanem a nyugdíjasok megbecsüléséről és a stabil életszínvonal biztosításáról.
A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Tisztelet az időseknek!”
– írta bejegyzésében.
