Nyugdíjasok, figyelem: Orbán Viktor bejelentette, szemmel is jól látható összeg érkezik az időseknek!

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte, és 2025-ben is következetesen tartja magát ehhez a vállaláshoz. „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Mindehhez tizenöt évvel később is tartjuk magunkat,

ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak”

– írta a miniszterelnök. A kiegészítő emelés mellett Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésén, amely 2026-tól válik elérhetővé. A cél, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete kiszámítható és biztos legyen a változó és bizonytalan gazdasági környezetben.

A miniszterelnök kiemelte: a kormány mindig tartja magát a vállalásaihoz, így a nyugdíjasok hosszú távon is tervezhetnek, és folyamatos gyarapodásra számíthatnak. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a kormányzati politika nem csupán egyszeri emelésekről szól, hanem a nyugdíjasok megbecsüléséről és a stabil életszínvonal biztosításáról.