kiegészítés nyugdíj Orbán Viktor

Nyugdíjasok, figyelem: Orbán Viktor bejelentette, szemmel is jól látható összeg érkezik az időseknek!

2025. november 12. 07:59

A kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte.

2025. november 12. 07:59
null

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte, és 2025-ben is következetesen tartja magát ehhez a vállaláshoz. „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Mindehhez tizenöt évvel később is tartjuk magunkat, 

ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak”

– írta a miniszterelnök. A kiegészítő emelés mellett Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésén, amely 2026-tól válik elérhetővé. A cél, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete kiszámítható és biztos legyen a változó és bizonytalan gazdasági környezetben. 

A miniszterelnök kiemelte: a kormány mindig tartja magát a vállalásaihoz, így a nyugdíjasok hosszú távon is tervezhetnek, és folyamatos gyarapodásra számíthatnak. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a kormányzati politika nem csupán egyszeri emelésekről szól, hanem a nyugdíjasok megbecsüléséről és a stabil életszínvonal biztosításáról. 

A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Tisztelet az időseknek!”

– írta bejegyzésében.

Nyitókép: Facebook

csulak
2025. november 12. 10:58
Koszonjuk szepen ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
states-2
2025. november 12. 08:03
Pszichopetire ezekben a napokban adja fel az utolsó kenetet Orbán Viktor. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is. Ami a pszichopatát illeti, az az igazi kérdés, hogy mentálisan egyáltalán meddig állja Orbán jobbhorgait, és mikor padlózik le végképp. Már a választások előtt vagy csak utána.
pinochet
2025. november 12. 08:01
"""A kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte.:""" A lófaszt azt!
