Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert – elképesztően népszerű a miniszterelnök ATV-interjúja

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök kedden másfél órás interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfővel készült beszélgetés óriási népszerűségnek örvend:

kicsivel több mint fél nap alatt (cikkünk publikálásakor) már közel 400 ezren megtekintették a YouTube-on.

Ezzel szemben a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel készült interjúra három hét alatt mindössze 250 ezer ember volt kíváncsi.