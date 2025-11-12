Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert – elképesztően népszerű a miniszterelnök ATV-interjúja

Ezt a gyermekszegénységes álhírt betolni nem volt szép, Egon úr!
Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést.
Már közel 400 ezren megtekintették.
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök kedden másfél órás interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfővel készült beszélgetés óriási népszerűségnek örvend:
kicsivel több mint fél nap alatt (cikkünk publikálásakor) már közel 400 ezren megtekintették a YouTube-on.
Ezzel szemben a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel készült interjúra három hét alatt mindössze 250 ezer ember volt kíváncsi.
A kormányfő másfél órás interjút adott Rónai Egonnak; aligha van olyan aktuális kérdés, amire ne válaszolt volna.
