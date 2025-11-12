Ft
Orbán Viktor kenterbe verte Magyar Pétert – elképesztően népszerű a miniszterelnök ATV-interjúja

2025. november 12. 07:14

Már közel 400 ezren megtekintették.

2025. november 12. 07:14
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök kedden másfél órás interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfővel készült beszélgetés óriási népszerűségnek örvend: 

kicsivel több mint fél nap alatt (cikkünk publikálásakor) már közel 400 ezren megtekintették a YouTube-on.

Ezzel szemben a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel készült interjúra három hét alatt mindössze 250 ezer ember volt kíváncsi.

pinochet
2025. november 12. 08:12
Arra lennék kíváncsi hogy ha Orbán egy hasonló hosszúságú interjut ad a hírtv-nek azt hányan néznék meg?
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
2025. november 12. 08:09
Ez az interjú a bizonyíték, hogy mennyire aljas ember a miniszterelnök. Mindenki a hibás, azért nem vitázik, mert brüsszel, ő mindent jól csinál. Még abban sem volt képben mennyi gyermek él mélyszegénységben.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. november 12. 08:04
Zafír Csuda lelkesek ezek a vietnami és thaiföldi rajongók!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 12. 08:02
Pszichopetire ezekben a napokban adja fel az utolsó kenetet Orbán Viktor. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is. Ami a pszichopatát illeti, az az igazi kérdés, hogy mentálisan egyáltalán meddig állja Orbán jobbhorgait, és mikor padlózik le végképp. Már a választások előtt vagy csak utána.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!