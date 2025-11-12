Ez mindenkit érint: hivatalossá váltak Orbán Viktor szavai, fontos részleteket véstek kőbe a rezsicsökkentésről

Szijjártó Péter elárulta: ők akarják, hogy háromszorosára nőjenek az energiaárak Magyarországon
A miniszter azt fejtegette, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor miniszterelnök előző héten nem jut megállapodásra Washingtonban.
Az energiaügyi lépések mellett a kormány a helyi iparűzési adóbevétel felhasználását is szabályozta.
Összhangban Orbán Viktor washingtoni nyilatkozatával, a kormány megerősítette:
a rezsicsökkentés 2026-ban is változatlan formában marad – írja a vg.hu.
A Magyar Közlönyben közzétett energiaügyi miniszteri rendelet rögzíti, hogy a hazai családok a mostani áron juthatnak áramhoz és gázhoz, az Európa legalacsonyabb tarifáit élvezve. A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti, a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia működési támogatásának részletes szabályai pedig új rendeletben kaptak helyet.
A rezsicsökkentés esetleges megszüntetését korábban Surányi György volt jegybankelnök vetette fel, utalva arra, hogy egy ilyen lépést csak az orosz agresszió lezárulta és az energiaárak normalizálódása után lehetne fontolóra venni. Elemzők és szakértők egyaránt kiemelik: a kedvezmény politikai és szociálpolitikai döntés, amely jelentősen csökkenti a háztartások kiadásait, és biztosítja a tarifák stabilitását, ezért megszüntetésének ára a lakosság számára rendkívül magas lenne.
Az energiaügyi lépések mellett a kormány a helyi iparűzési adóbevétel (hipa) felhasználását is szabályozta. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint
Budapest és több nagyváros most nem fizet,
ám számos kisebb település, illetve a főváros néhány kerülete milliárdos nagyságrendű befizetést teljesít a Versenyképes Járások Program részeként. Így például Dunaharasztinak több mint 1,3 milliárd forintot kell fizetnie, míg kisebb városok, mint Sellye vagy Kétújfalu, szintén jelentős összegeket utalnak.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás