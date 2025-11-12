Ez mindenkit érint: hivatalossá váltak Orbán Viktor szavai, fontos részleteket véstek kőbe a rezsicsökkentésről

Az energiaügyi lépések mellett a kormány a helyi iparűzési adóbevétel (hipa) felhasználását is szabályozta. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint

Budapest és több nagyváros most nem fizet,

ám számos kisebb település, illetve a főváros néhány kerülete milliárdos nagyságrendű befizetést teljesít a Versenyképes Járások Program részeként. Így például Dunaharasztinak több mint 1,3 milliárd forintot kell fizetnie, míg kisebb városok, mint Sellye vagy Kétújfalu, szintén jelentős összegeket utalnak.