Egy hajszálon múlott a katasztrófa: Putyin hajója a gigakonfliktus felé haladt – Amerika azonnal reagált

Az Egyesült Államok parti őrsége bejelentette, hogy orosz hadihajót észleltek az amerikai ellenőrzés alatt álló vizek közelében – írta meg a Ria Novosztyi.

A közlés szerint az eset október 26-án történt, 15 tengeri mérföldre Oahu hawaii sziget déli partjaitól.

„A Barber’s Point légibázisról felszálló HC-130 Hercules típusú parti őrségi repülőgép és egy parti őrségi hajó reagált az orosz haditengerészet 'Karelia' nevű felderítő támogató hajójának tevékenységére, biztonságos és szakszerű átrepülést és közeli megközelítést hajtva végre” – közölték az amerikai hatóságok.