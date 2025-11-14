Ft
11. 14.
péntek
hawaii Putyin hadihajó Egyesült Államok

Egy hajszálon múlott a katasztrófa: Putyin hajója a gigakonfliktus felé haladt – Amerika azonnal reagált

2025. november 14. 11:12

Az Egyesült Államok parti őrsége jelentette, hogy orosz hadihajót észleltek az amerikai partok közelében.

2025. november 14. 11:12
null

Az Egyesült Államok parti őrsége bejelentette, hogy orosz hadihajót észleltek az amerikai ellenőrzés alatt álló vizek közelében – írta meg a Ria Novosztyi.

A közlés szerint az eset október 26-án történt, 15 tengeri mérföldre Oahu hawaii sziget déli partjaitól.

„A Barber’s Point légibázisról felszálló HC-130 Hercules típusú parti őrségi repülőgép és egy parti őrségi hajó reagált az orosz haditengerészet 'Karelia' nevű felderítő támogató hajójának tevékenységére, biztonságos és szakszerű átrepülést és közeli megközelítést hajtva végre” – közölték az amerikai hatóságok.

Hangsúlyozták, hogy a nemzetközi jog szerint az idegen hadihajók szabadon áthaladhatnak és tevékenykedhetnek más államok területi vizein kívül, amelyek a parttól számított 12 tengeri mérföldig terjednek.

Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP

***

Nasi12
2025. november 14. 11:48
Azért a hajó lassabban megy mint egy iszkander. De még egy autónál is. Van idő elmélázni mi a helyzet.:)
Obsitos Technikus
2025. november 14. 11:46
"Putyin hajóját" meg se említettem, annyira ocsmány.
Obsitos Technikus
2025. november 14. 11:45
A nemzetközi jog szerint idegen ország hadihajói a felségvizeken is áthaladhatnak, amennyiben felvonják a zászlót, és megállás nélkül, a legrövidebb úton, békésen haladnak. Tengeralattjárók a felszínen haladhatnak.
cserigabor
2025. november 14. 11:36
Kedves Mandiner! Annyival szarabb az oldal amióta ezeket a fantasztikus címadásokat követitek el, ami mögött nincs semmi. A szellemi munka kezd leáldozni nálatok. Egyre kevésbé vagyok lelkes olvasótok. Régen sokkal igényesebbek voltatok.
