Gigaprojektbe kezd Trump Amerika legzordabb államában: Magyarország az igazi győztes
Az Egyesült Államok exportkapacitása tovább bővül, ami hosszú távon Magyarország számára is növeli a biztonságot.
Az Egyesült Államok parti őrsége jelentette, hogy orosz hadihajót észleltek az amerikai partok közelében.
Az Egyesült Államok parti őrsége bejelentette, hogy orosz hadihajót észleltek az amerikai ellenőrzés alatt álló vizek közelében – írta meg a Ria Novosztyi.
A közlés szerint az eset október 26-án történt, 15 tengeri mérföldre Oahu hawaii sziget déli partjaitól.
„A Barber’s Point légibázisról felszálló HC-130 Hercules típusú parti őrségi repülőgép és egy parti őrségi hajó reagált az orosz haditengerészet 'Karelia' nevű felderítő támogató hajójának tevékenységére, biztonságos és szakszerű átrepülést és közeli megközelítést hajtva végre” – közölték az amerikai hatóságok.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok exportkapacitása tovább bővül, ami hosszú távon Magyarország számára is növeli a biztonságot.
Hangsúlyozták, hogy a nemzetközi jog szerint az idegen hadihajók szabadon áthaladhatnak és tevékenykedhetnek más államok területi vizein kívül, amelyek a parttól számított 12 tengeri mérföldig terjednek.
Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP
***