olaj Magyarország gázipar energetika Egyesült Államok

Gigaprojektbe kezd Trump Amerika legzordabb államában: Magyarország az igazi győztes

2025. november 14. 10:42

Az Egyesült Államok exportkapacitása tovább bővül, ami hosszú távon Magyarország számára is növeli a biztonságot.

2025. november 14. 10:42
null

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb energetikai beruházása újabb mérföldkőhöz érkezett: a Baker Hughes amerikai olaj- és gázipari technológiai vállalat végleges megállapodást írt alá a Glenfarne Alaska LNG fejlesztőcéggel, amelynek értelmében kulcsfontosságú energetikai berendezéseket szállít a 44 milliárd dolláros Alaska LNG projekthez, és stratégiai befektetőként is csatlakozik – számolt be az Oilprice.com.

A több évtizede tervezett fejlesztés célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok Alaszka hatalmas, eddig kihasználatlan gázkészleteit Ázsia és – a jövőben akár Európa – felé indítsa útnak.

A projekt két fő elemből áll: egy több mint 800 mérföld hosszú vezetékrendszerből, valamint egy évi 20 millió tonna LNG előállítására képes cseppfolyósító terminálból. A kivitelezés 2026-ban kezdődhet, miután a fejlesztő Glenfarne átvette a projekt irányítását, és vállalta a döntés-előkészítő költségek finanszírozását. A nemzetközi érdeklődés már most jelentős: több mint 50 cég pályázik beszállítói szerepekre, és a tervezett kapacitás több mint 60 százalékára előzetes megállapodások születtek.

A beruházás európai szempontból is figyelemre méltó. 

A magyar kormány nemrég sikeres washingtoni tárgyalásokat követően jelentette be, hogy az energiaellátás diverzifikálása érdekében a jövőben amerikai LNG-t is vásárol.

Bár egyelőre korai megítélni, hogy a későbbiekben Alaszka is része lehet-e a magyar vagy uniós beszerzési forrásoknak, a projekt előrehaladása jól jelzi, hogy az Egyesült Államok LNG-exportkapacitása tovább bővülhet – ami hosszú távon Magyarország számára is növeli az ellátásbiztonságot és a beszállítói versenyt.

A projekt komoly technológiai és politikai támogatottsággal rendelkezik, ugyanakkor kihívások is állnak előtte: a végleges értékesítési szerződések és a finanszírozási struktúra még kidolgozásra várnak, miközben a globális LNG-piac 2028 körül túlkínálattal nézhet szembe. Mégis, a mostani előrelépés azt mutatja, hogy az Alaska LNG minden eddiginél közelebb került a megvalósuláshoz.

Nyitókép: Patrick T. FALLON / AFP

nuevoreynuevaley
2025. november 14. 12:20
Ami tegnap vereseg volt, ma mar gyozelem Ork ban kommunikacioja business as usual
egyszeri
2025. november 14. 11:23
Ha összekötnék Alaszka lelőhelyeit csővezetékekkel az orosz gáz-hálózathoz akkor sokat spórolhatnának és akár Európa számára is nyomhatnák a gázt, cseppfolyósítás, hajóztatás nélkül. Mindenki jól járna. Úgy Amerika, oroszok, Kína, Japán, Európa meg a az egész, három kontinens is.
