Ilyet még nem hallottunk: az arrogancia hiányzik Szoboszlai játékából!

Kihagyta Szoboszlait a kezdőből – a Liverpool-szurkolók reakciójával azonban nem számolt
Érdekes meglátás a magyar klasszis leghíresebb kritikusától. Jamie Carragher szerint már csak ez az egy dolog hiányzik Szoboszlai Dominik játékából – ennél nagyobb bókot tőle valószínűleg sosem fog kapni válogatott csapatkapitányunk.
Hiába a Liverpool idei kimagaslóan legjobbja Szoboszlai Dominik, úgy látszik, a hétről hétre hozott konstans világklasszis teljesítmény sem elegendő ahhoz, hogy Jamie Carragher ne kössön bele valamilyen módon. Még szerencse, hogy nem neki kell megfelelnie... Persze most, hogy a magyar sztárról lassan már tényleg mindenki, még az ellenfelek is folyamatosan ódákat zengenek, Carraghernek egyre nehezebb a dolga, de azért nem kis bravúrral így is mindig sikerül kiizzadnia magából valami elképesztő kifogást. A legújabb hallatán viszont kicsit jobban megérthetjük az egykori liverpooli ikon különös lelki világát...
Carragher ugyanis a hétvégén azt találta felróni az űrformában futballozó, hamarosan szobrot is kapó Szoboszlai gyakorlatilag immár egyetlen hiányosságának, hogy
hiányzik belőle az arrogancia!
A BBC szakértője ezúttal a PA hírügynökségnek fejtette ki hiánypótló véleményét, s becsületére legyen mondva, kénytelen-kelletlen ismét elismeri, hogy mennyien tévedtek a magyar középpályással kapcsolatban a szezon előtt. Újfent leszögezi, hogy Florian Wirtz érkezése egyfajta „katalizátorként” hatott Szoboszlaira, akiről immár üvölt, hogy mennyire fontos láncszeme a Premier League-címvédőnek. És ezúttal már a kritikát is egészen más hangnemben fogalmazza meg vele kapcsolatban: „Az ő fejében az van, hogy ő egy középső középpályás, de valójában
sokkal inkább tűnik egy komplex középső játékosnak. Ettől még mindig úgy gondolom, lehetne egy kicsivel több futball-arroganciája, és többet kéne lőnie.
Amikor ide érkezett, úgy éreztem, kicsit híján van az önbizalomnak, de most már úgy gondolom, még ennél is tovább fog fejlődni, amint realizálja, mennyire fontos az ő személye a csapatának jelen pillanatban.”
Hiába, Jamie Carragher már csak így bókol...
(Nyitókép: Paul Ellis/AFP)