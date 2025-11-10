Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Jamie Carragher Szoboszlai Dominik

Ilyet még nem hallottunk: az arrogancia hiányzik Szoboszlai játékából!

2025. november 10. 14:59

Érdekes meglátás a magyar klasszis leghíresebb kritikusától. Jamie Carragher szerint már csak ez az egy dolog hiányzik Szoboszlai Dominik játékából – ennél nagyobb bókot tőle valószínűleg sosem fog kapni válogatott csapatkapitányunk.

2025. november 10. 14:59
null

Hiába a Liverpool idei kimagaslóan legjobbja Szoboszlai Dominik, úgy látszik, a hétről hétre hozott konstans világklasszis teljesítmény sem elegendő ahhoz, hogy Jamie Carragher ne kössön bele valamilyen módon. Még szerencse, hogy nem neki kell megfelelnie... Persze most, hogy a magyar sztárról lassan már tényleg mindenki, még az ellenfelek is folyamatosan ódákat zengenek, Carraghernek egyre nehezebb a dolga, de azért nem kis bravúrral így is mindig sikerül kiizzadnia magából valami elképesztő kifogást. A legújabb hallatán viszont kicsit jobban megérthetjük az egykori liverpooli ikon különös lelki világát...

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik teljesítményébe nem egyszerű belekötni mostanság, de Jamie Carragher azért csak megoldja (Fotó: MTI/AP/DPA/Arne Dedert)

 

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai nem elég „arrogáns”?!

Carragher ugyanis a hétvégén azt találta felróni az űrformában futballozó, hamarosan szobrot is kapó Szoboszlai gyakorlatilag immár egyetlen hiányosságának, hogy

hiányzik belőle az arrogancia!

A BBC szakértője ezúttal a PA hírügynökségnek fejtette ki hiánypótló véleményét, s becsületére legyen mondva, kénytelen-kelletlen ismét elismeri, hogy mennyien tévedtek a magyar középpályással kapcsolatban a szezon előtt. Újfent leszögezi, hogy Florian Wirtz érkezése egyfajta „katalizátorként” hatott Szoboszlaira, akiről immár üvölt, hogy mennyire fontos láncszeme a Premier League-címvédőnek. És ezúttal már a kritikát is egészen más hangnemben fogalmazza meg vele kapcsolatban: „Az ő fejében az van, hogy ő egy középső középpályás, de valójában 

sokkal inkább tűnik egy komplex középső játékosnak. Ettől még mindig úgy gondolom, lehetne egy kicsivel több futball-arroganciája, és többet kéne lőnie.

 Amikor ide érkezett, úgy éreztem, kicsit híján van az önbizalomnak, de most már úgy gondolom, még ennél is tovább fog fejlődni, amint realizálja, mennyire fontos az ő személye a csapatának jelen pillanatban.”

Hiába, Jamie Carragher már csak így bókol...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Paul Ellis/AFP)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
quantum
2025. november 10. 16:05
Az angolokból meg az értelem
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. november 10. 15:51
Vazze, ez foci és nem pankráció!
Válasz erre
0
0
Atti bá
2025. november 10. 15:42
Carragher a bbc fizetett majma és ahogy a múltban úgy most is egy arrogáns öntelt majom, tipikus angol pöcs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!