Ilyet még nem hallottunk: az arrogancia hiányzik Szoboszlai játékából!

Carragher ugyanis a hétvégén azt találta felróni az űrformában futballozó, hamarosan szobrot is kapó Szoboszlai gyakorlatilag immár egyetlen hiányosságának, hogy

hiányzik belőle az arrogancia!

A BBC szakértője ezúttal a PA hírügynökségnek fejtette ki hiánypótló véleményét, s becsületére legyen mondva, kénytelen-kelletlen ismét elismeri, hogy mennyien tévedtek a magyar középpályással kapcsolatban a szezon előtt. Újfent leszögezi, hogy Florian Wirtz érkezése egyfajta „katalizátorként” hatott Szoboszlaira, akiről immár üvölt, hogy mennyire fontos láncszeme a Premier League-címvédőnek. És ezúttal már a kritikát is egészen más hangnemben fogalmazza meg vele kapcsolatban: „Az ő fejében az van, hogy ő egy középső középpályás, de valójában

sokkal inkább tűnik egy komplex középső játékosnak. Ettől még mindig úgy gondolom, lehetne egy kicsivel több futball-arroganciája, és többet kéne lőnie.

Amikor ide érkezett, úgy éreztem, kicsit híján van az önbizalomnak, de most már úgy gondolom, még ennél is tovább fog fejlődni, amint realizálja, mennyire fontos az ő személye a csapatának jelen pillanatban.”