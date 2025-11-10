Már 25 évesen szobrot kap: itt láthatják majd Szoboszlai Dominik életnagyságú mását! (VIDEÓ)

Megkérdezték Cristiano Ronaldótól, ki a jobb: ő vagy Messi? – ezt válaszolta
A Liverpool sztárját már novemberben láthatja a közönség Budapesten. Szoboszlai Dominik a Madame Tussauds-ban foglalja el méltó helyét Puskás Ferenc, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo társaságában.
A Nemzeti Sport arról ír, hogy Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap a budapesti Madame Tussauds panoptikumában. A közlemény kiemeli, hogy a Liverpool magyar sztárja a közelmúltban kétszer is teljes titokban járt a 250 éves márka műhelyében, „több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték a fizikai paramétereit is.”
Napjaink legnagyobb magyar sztárja, a válogatott csapatkapitánya a Madame Tussauds Budapest múzeumában igazi ikonok közé kerül, olyan ikonok viaszmása mellé, mint Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László és Hosszú Katinka, a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter, Usain Bolt, vagy éppen Cristiano Ronaldo és Lionel Messi.
A figurát november 19-től láthatja a közönség.
