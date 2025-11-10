Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott viaszfigura Liverpool Madame Tussauds Szoboszlai Dominik

Már 25 évesen szobrot kap: itt láthatják majd Szoboszlai Dominik életnagyságú mását! (VIDEÓ)

2025. november 10. 12:14

A Liverpool sztárját már novemberben láthatja a közönség Budapesten. Szoboszlai Dominik a Madame Tussauds-ban foglalja el méltó helyét Puskás Ferenc, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo társaságában.

2025. november 10. 12:14
null

A Nemzeti Sport arról ír, hogy Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap a budapesti Madame Tussauds panoptikumában. A közlemény kiemeli, hogy a Liverpool magyar sztárja a közelmúltban kétszer is teljes titokban járt a 250 éves márka műhelyében, „több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték a fizikai paramétereit is.”

Szoboszlai Dominik viasz
Szoboszlai Dominik minden egyes porcikáját alaposan felmérték a viaszfigura élethű megalkotásához

Halhatatlan társaságba költözik be Szoboszlai Dominik

Napjaink legnagyobb magyar sztárja, a válogatott csapatkapitánya a Madame Tussauds Budapest múzeumában igazi ikonok közé kerül, olyan ikonok viaszmása mellé, mint Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László és Hosszú Katinka, a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter, Usain Bolt, vagy éppen Cristiano Ronaldo és Lionel Messi. 

A figurát november 19-től láthatja a közönség. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/AP/Armando Franca)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
•••
2025. november 10. 13:23 Szerkesztve
Azért ez korai volt még szerintem....
Válasz erre
0
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 10. 12:23
A Manchester City ellen csúfosan felsült. Nemhiába csak Buzipesten kap viaszbábut a középszerű játékos.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!