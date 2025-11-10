Senki sem kerülheti el a sorsát Ukrajnában: még Zelenszkij közeli szövetségeséhez is bekopogtattak

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.

A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”, különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.

„Tizenöt hónapos munka és ezerórányi hangfelvétel. Egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk” – állította az ügynökség, amely közleményéhez fotókat is csatolt.