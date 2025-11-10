Ft
11. 10.
hétfő
NABU Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Senki sem kerülheti el a sorsát Ukrajnában: még Zelenszkij közeli szövetségeséhez is bekopogtattak

2025. november 10. 14:53

Timur Mindicsnél is házkutatást tartott a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda.

2025. november 10. 14:53
null

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.

A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”, különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.

„Tizenöt hónapos munka és ezerórányi hangfelvétel. Egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk” – állította az ügynökség, amely közleményéhez fotókat is csatolt.

Ezeken euró- és dollárbankjegyekkel teli zsákok láthatók, az akció részleteiről azonban nem szerepeltek további információk.

A hálózat „tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, hogy befolyásolják a közszféra stratégiai vállalkozásait, különösen az Enerhoatomot” – derült ki a Telegram üzenetküldő alkalmazáson megjelent bejegyzésben.

A NABU és a SZAP egyaránt célpontja volt egy, a kormány által kezdeményezett és júliusban elfogadott törvénynek, amely előírta, hogy az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá kerüljenek. A civil társadalom és az Európai Unió tiltakozása, valamint a 2022-es orosz támadás óta Ukrajnában első nagyszabású tüntetések után a kormány végül bejelentette, hogy „korrigálja” ezt a törvényt.

Az ukrán energiaágazat különösen stratégiai jelentőségűnek számít, mivel Oroszország a háború kezdete óta rakétákkal és drónokkal támadja. Október végén Volodimir Kudrickijt, az állami tulajdonú Ukrenerho volt igazgatóját vádolták meg azzal, hogy 2018-ban részt vett mintegy 283 ezer euró (108,4 millió forint) elsikkasztásában, a férfit rövid időre őrizetbe vették.

Zelenszkij szövetségese is érintett lehet

Az érintett szerint az ügyet politikai okok motiválták. Az ukrán média arról számolt be, hogy

a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is.

A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

tapir32
2025. november 10. 16:19
EU-s pénzből, orosz gázt vásárol Ukrajna. A gáz Magyarországon keresztül jut hozzájuk. Zselenszkij az oroszokat támogatja.
Stingary76
2025. november 10. 16:00
"Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda." :DDD
kobi40
2025. november 10. 15:59
ZELENSZKIJHEZ? A FELESÉGÉHEZ?!
alenka
2025. november 10. 14:57
A drogos stöpszli naci kobold otthonát mikor látogatják meg?...együtt kell működniük a drogos osztállyal...nyerő lenne!
