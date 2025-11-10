Senki sem kerülheti el a sorsát Ukrajnában: még Zelenszkij közeli szövetségeséhez is bekopogtattak

Teljesen megőrült Zelenszkij: őt már sem Orbán, sem Trump döntése nem érdekli
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását” – szögezte le az ukrán elnök.
Timur Mindicsnél is házkutatást tartott a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda.
Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.
A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.
A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”, különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.
„Tizenöt hónapos munka és ezerórányi hangfelvétel. Egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk” – állította az ügynökség, amely közleményéhez fotókat is csatolt.
Ezeken euró- és dollárbankjegyekkel teli zsákok láthatók, az akció részleteiről azonban nem szerepeltek további információk.
A hálózat „tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, hogy befolyásolják a közszféra stratégiai vállalkozásait, különösen az Enerhoatomot” – derült ki a Telegram üzenetküldő alkalmazáson megjelent bejegyzésben.
A NABU és a SZAP egyaránt célpontja volt egy, a kormány által kezdeményezett és júliusban elfogadott törvénynek, amely előírta, hogy az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá kerüljenek. A civil társadalom és az Európai Unió tiltakozása, valamint a 2022-es orosz támadás óta Ukrajnában első nagyszabású tüntetések után a kormány végül bejelentette, hogy „korrigálja” ezt a törvényt.
Az ukrán energiaágazat különösen stratégiai jelentőségűnek számít, mivel Oroszország a háború kezdete óta rakétákkal és drónokkal támadja. Október végén Volodimir Kudrickijt, az állami tulajdonú Ukrenerho volt igazgatóját vádolták meg azzal, hogy 2018-ban részt vett mintegy 283 ezer euró (108,4 millió forint) elsikkasztásában, a férfit rövid időre őrizetbe vették.
Az érintett szerint az ügyet politikai okok motiválták. Az ukrán média arról számolt be, hogy
a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is.
A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.
