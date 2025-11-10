Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kerner Zsolt olajszankció Donald Trump 24.hu Orbán Viktor

Tegyük el humorosba: a 24.hu szerint Orbán Viktort megalázták azzal, hogy Washingtonba kellett mennie

2025. november 10. 11:56

A „független és objektív” lap külpolitikai újságírója a „forrásaira” hivatkozva azt állítja, hogy a magyar kormány nem ajánlott elég nagy üzletet Donald Trumpnak ahhoz, hogy Budapestre repüljön.

2025. november 10. 11:56
null

„Ahhoz képest, amit Orbánék akartak, ez megalázás, hogy oda kellett mennie” – jelentette ki Kerner Zsolt, a „független és objektív” 24.hu külpolitikai újságírója, aki amerikai és magyar „diplomáciai forrásaira” hivatkozva azt állította, hogy a magyar kormány azt akarta, hogy Donald Trump jöjjön el Budapestre, ám az amerikai elnöknek „nem volt elég az a deal”, amit Magyarország kínált.

Orbán Viktor ezzel szemben úgy fogalmazott:

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl. Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció. A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.

Bita Dániel belpolitikai újságíró egyébként az adásban megjegyezte, hogy „Orbánnak nagyon jó, ami történik”, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a választásokig még könnyen megvalósulhat a budapesti békecsúcs. Ő volt az, aki irigykedve megjegyezte, hogy az amerikai útra „a Mandinerből csak a bejárónőt nem vitték el”, és szerinte a legkeményebb kérdést Orbán Viktor a repülőúton akkor kapta, amikor a légiutas-kísérő arról érdeklődött, hogy az A vagy a B menüt kéri. „Mind a kettőt" – kontrázott rá rendkívül „humorosan” Nagy József műsorvezető.

Nyugaton mindenesetre még a magyar kormány legnagyobb kritikusai is azt írják, hogy Orbán Viktor győzelmet aratott Washingtonban.

