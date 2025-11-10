Ft
rezsicsökkentés Magyar Bálint Csillag István

Magyar Péterre normális embernek még véletlenül sem szabad szavaznia – ez lenne csak igazán „a józan ész teljes elvesztése”

2025. november 10. 15:15

A Csillag István-félék azon dolgoznak, hogy nálunk is 3-4-szer ennyit kelljen fizetni a gázért, a villanyért.

2025. november 10. 15:15
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

„Méreg a gyanú – / Az íze nem is undok eleinte, / De ha kissé megbolygatta már a vért, / Úgy lángol, mint a kénbányák” – írta Shakespeare, amikor a féltékenység forrására gondolt. Hogy Csillag István féltékeny volt-e akkor, amikor az Orbán-kormány családtámogatási rendszerének egyes elemei jutottak eszébe, azt nem tudom, de erősen gyanakszom rá. 

Most, hogy sok anyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, engem valójában büszkeség tölt el, noha egyetlen harminc fölötti lányom miatt a dolog nem érint. 

De azt még ma is tudom, hogy egyáltalán nem egyszerű még egy gyermeket sem felnevelni, nemhogy többet. Nagyon is be kell osztani a pénzt. Éppen azért vagyok büszke, hogy az a kormány, amelyet én támogatok, úgy alakította a költségvetést, hogy erre is jut belőle. Ami önmagában példaértékű, mondhatni: nemzetközi szenzáció. Ez az egyik fontos eszköze a demográfiai apály csökkentésének – annak, hogy ne legyen nagyobb teher a gyermekvállaló szülőkön, mint azokon, akik nem vállalnak gyereket. Csillag István volt SZDSZ-es miniszterről a Wikipédia nem számol be úgy, mintha szülő, apa lenne, mintha családot dédelgetett volna maga körül, pedig elvtársánál, Magyar Bálintnál is megemlíti Annamária nevű leányát.  

Ezek után egyáltalán nem meglepő, ha a mai Népszavában azt meri leírni, hogy 

a józan ész teljes elvesztésére mutat, ha az adózók egy csoportja, jelesül a többgyermekes anyák „örök életre” felmentést kapnak az adózás alól. Visszatérünk a feudalizmusba, csak a hatalom megtartásáért vívott harc álságos módján.”

Éhes disznó makkal álmodik, szokták mondani. Csillagnak a családnevelés támogatásáról is a hatalom jut eszébe, amit ők anno olyan undok módon gyakoroltak, hogy az emberek ki is seprűzték őket onnan, mint a szél, mert érezték, hogy ellenük, a magyarok ellen dolgoznak. Nem sorolom, hányszor csapták be őket, bennünket a rendszerváltoztatástól kezdve egészen a szavazók által a politika szemétdombjára hajításukig. 

A vér azonban nem válik vízzé, azaz senki sem tagadhatja meg vagy rejtheti el az alaptermészetét. Már Medgyessy jelezte, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, bele is bukott a miniszterelnökségébe. De a szabad madarak lelépésükkor is óriási tartozást hagytak hátra. Kocsis Máté 2013-ban, a Fidesz kommunikációs igazgatójaként arra szólította fel az SZDSZ egykori elnökeit, Kuncze Gábort, Kóka Jánost és Fodor Gábort, hogy fizessék vissza a Magyar Fejlesztési Banktól irodavásárlásra felvett 415 millió forintot, amely a kamatokkal együtt már félmilliárd forint fölé duzzadt. 

Itt nem a magyar anyák, a magyar családok életének könnyítéséről volt szó, hanem nagyon is önös érdekről. 

Csillag képes azt is leírni, hogy az ilyen adományokkal elterelik a figyelmet arról, hogy közben – úgymond feleslegesen – Duna-hidat építenek, meg hogy túlárazzák az utakat.

Apropó utak. Emlékezhetünk, soha nem épültek olyan drágán autópályák, mint éppen Csillag István minisztersége idején. Az M7 anno. Balatonszárszó és Ordacsehi közötti 20 kilométere 65 milliárd forintba került. Egy kilométer tehát nagyjából 3,2 milliárd forintért, vagyis egyetlen méternyi autópálya 3,2 millióért épült meg. A Miskolcot elkerülő 16 kilométeres szakasz ugyanennyi volt.  

És akkor ezek az SZDSZ-esek beszélnek maffiaállamról. Magyar Bálint könyvet is írt a témában, s több nyelvre lefordítva kürtölték szét az Orbán-rendszer elleni áskálódást. 

Nem képesek beletörődni abba, hogy az SZDSZ politikájára egyszerűen nem vevők a magyarok. Annyira nem, hogy az Orbán-kormányt sorozatosan kétharmaddal választják újra. Mert tetszik nekik. Mert az nekik jó, mert attól az életük szebb, biztonságosabb, boldogabb. 

Ők meg kitalálták, ha ez így van, akkor megbélyegzik az Orbán-kormányt és maffiaállamként emlegetik. Nekik ugyanis már az maffia, ha az államrendszer működtetését Orbán nem az esküdt ellenségeivel, például az undok SZDSZ-esekkel tölti fel.  

A családközpontú gondolkodás a szemükben a józan ész teljes elvesztése, mint ahogy az is, hogy Európában nálunk legolcsóbb a rezsi. 

Az ilyen Csillag-féle undokok, előbb Gyurcsánnyal, majd Dobrevvel és a Momentummal, aktuálisan Magyar Péterrel azon dolgoznak, hogy, mint Nyugat-Európában, nálunk is háromszor-négyszer ennyit kelljen fizetni a gázért, a villanyért. Hogy nálunk is ezer forint legyen a benzin literje és ne 300, mint Amerikában. 

Nem baj, hogy Csillag István leírta a véleményét napjaink politikájáról. Legalább tudjuk, hogy az SZDSZ-szel szoros ideológiai rokonságban álló, brüsszelita Magyar Péterre normális embernek még véletlenül se lehet szavazni. Ez lenne csak igazán a józan ész teljes elvesztése. 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)

***

Összesen 3 komment

jobbika
2025. november 10. 16:37
Feleségét lehallgató és őt ezzel zsaroló emberről beszélünk Magyar Péter esetében. Tehát zsarolással akarta a feleségét maga mellett tartani....totál beteg. Szerintem ezen nem is kell továbblépni, ez olyan jellemrajz az emberi minőségéről ami feleslegessé teszi minden egyébb más kérdés boncolgatását különböző nézőpontokból mit mondott mit tett vagy miről mit gondol. Szégyen hogy ez a kérdés hogy ő releván miniszterelnökjelőlt egyátalán felmerül. A bal oldal szégyene hogy ez az ember a jeltjük.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 10. 16:35
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
XTRO
2025. november 10. 15:36
Még a messiásuk is megmondta… agyhalottak … ezért szavaznak rá.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!