Éhes disznó makkal álmodik, szokták mondani. Csillagnak a családnevelés támogatásáról is a hatalom jut eszébe, amit ők anno olyan undok módon gyakoroltak, hogy az emberek ki is seprűzték őket onnan, mint a szél, mert érezték, hogy ellenük, a magyarok ellen dolgoznak. Nem sorolom, hányszor csapták be őket, bennünket a rendszerváltoztatástól kezdve egészen a szavazók által a politika szemétdombjára hajításukig.
A vér azonban nem válik vízzé, azaz senki sem tagadhatja meg vagy rejtheti el az alaptermészetét. Már Medgyessy jelezte, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, bele is bukott a miniszterelnökségébe. De a szabad madarak lelépésükkor is óriási tartozást hagytak hátra. Kocsis Máté 2013-ban, a Fidesz kommunikációs igazgatójaként arra szólította fel az SZDSZ egykori elnökeit, Kuncze Gábort, Kóka Jánost és Fodor Gábort, hogy fizessék vissza a Magyar Fejlesztési Banktól irodavásárlásra felvett 415 millió forintot, amely a kamatokkal együtt már félmilliárd forint fölé duzzadt.
Itt nem a magyar anyák, a magyar családok életének könnyítéséről volt szó, hanem nagyon is önös érdekről.
Csillag képes azt is leírni, hogy az ilyen adományokkal elterelik a figyelmet arról, hogy közben – úgymond feleslegesen – Duna-hidat építenek, meg hogy túlárazzák az utakat.
Apropó utak. Emlékezhetünk, soha nem épültek olyan drágán autópályák, mint éppen Csillag István minisztersége idején. Az M7 anno. Balatonszárszó és Ordacsehi közötti 20 kilométere 65 milliárd forintba került. Egy kilométer tehát nagyjából 3,2 milliárd forintért, vagyis egyetlen méternyi autópálya 3,2 millióért épült meg. A Miskolcot elkerülő 16 kilométeres szakasz ugyanennyi volt.