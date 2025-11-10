Íme a Trump–Orbán-találkozó további előnye

A növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól – írja a Magyar Nemzet. Emellett számos beruházási lehetőség is szóba került a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatása alkalmával – mindezekről Joó István kormánybiztos számolt be a lapnak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóját követően.

A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és

tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei

– értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben.

Beruházások sokasága, energiabiztonság és a szankciók feloldása – ezek az eredményei Orbán Viktor washingtoni útjának – mutat rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség hétfői közleményében. Mint írják: azzal, hogy