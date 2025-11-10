Ft
gazdaság szankciók Donald Trump Orbán Viktor

Íme a Trump–Orbán-találkozó további előnye

2025. november 10. 13:31

Tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei: hazánk cseppfolyósított földgázt vásárolhat az Egyesült Államoktól.

2025. november 10. 13:31
null

A növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól – írja a Magyar Nemzet. Emellett számos beruházási lehetőség is szóba került a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatása alkalmával – mindezekről Joó István kormánybiztos számolt be a lapnak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóját követően.

A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és 

tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei 

– értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben.

Beruházások sokasága, energiabiztonság és a szankciók feloldása – ezek az eredményei Orbán Viktor washingtoni útjának – mutat rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség hétfői közleményében. Mint írják: azzal, hogy 

Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, 

a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre.

Egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.

Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházási együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. 

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

 

llnnhegyi
2025. november 10. 14:45
Rottyon vannak a libbcsikommcsi "szakértők! "
llnnhegyi
•••
2025. november 10. 14:43 Szerkesztve
Nem mi szállítjuk ide, nem az USA -ban vásároljuk meg! A világ tengerein bóklászó , valamelyik LNG tartályhajó Fiumei kikötőnkben ereszti ki. A fogadó állomást USA építi fel. Később részletekben fizetjük ki.
Gubbio
2025. november 10. 14:20
Juj, de jó! Éljen! Vivat! Trumpnak - és AMERIKÁNAK.
Ehetős Odó
2025. november 10. 14:10
Vásárolhat…??? Milyen nyomorult amcsiseggnyaló idióta találta ki ezt az elbaszott, idióta címet?
