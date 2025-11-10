Íme a Trump–Orbán-találkozó további előnye

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban – Replika (VIDEÓ!)
Sikerrel járt a „magyar nap” Washingtonban: a tét a rezsicsökkentés megvédése volt, Orbán Viktor pedig meggyőzte erről Trumpot.
Tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei: hazánk cseppfolyósított földgázt vásárolhat az Egyesült Államoktól.
A növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól – írja a Magyar Nemzet. Emellett számos beruházási lehetőség is szóba került a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatása alkalmával – mindezekről Joó István kormánybiztos számolt be a lapnak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóját követően.
A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és
tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei
– értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben.
Beruházások sokasága, energiabiztonság és a szankciók feloldása – ezek az eredményei Orbán Viktor washingtoni útjának – mutat rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség hétfői közleményében. Mint írják: azzal, hogy
Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására,
a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre.
Egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.
Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.
Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházási együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek.
Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP