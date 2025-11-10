Brutális botrányba került Magyar Péter: a hatóság szerint több bűncselekmény is történhetett

Az alapvető felelősség egyértelműen a Tisza Párté – nyilatkozta az Indexnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke a Tisza Párt adatbotránya kapcsán. Mint kifejtette: az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) ugyanis világosan kimondja:

az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek.

Ez nem pusztán technikai kérdés, hanem jogi kötelezettség is – az adatkezelőnek a tudomány és technológia mindenkori állása, az adatkezelés jellege, valamint a kezelt adatok köre alapján kell gondoskodnia a védelemről. Hozzátette: az adatkezelő köteles folyamatosan megőrizni a kezelt adatok bizalmasságát, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Kétoldalú lehet a jogsértés

Péterfalvi szerint a vizsgálat kulcsa most az, hogy milyen adatbiztonsági garanciákat tudott ténylegesen biztosítani a Tisza Párt. Úgy véli, „meg kell nézni, milyen védelmi rétegek működtek a rendszerben – tűzfalvédelem, hozzáférés-szabályozás, titkosítás – és ezek megfeleltek-e annak, amit a GDPR előír.”