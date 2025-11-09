Ft
11. 09.
vasárnap
Kemény üzenetet küldött a Tisza adatszivárgási ügyében a miniszterelnök: itt alkotmányos jogsértés történt

2025. november 09. 15:45

Orbán Viktor szerint az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálni.

2025. november 09. 15:45
null

Százezerszám került nyilvánosságra – egyenesen illetéktelen ukrán kezekbe is – magyar állampolgárok sok-sok érzékeny személyes adata – hívta fel a figyelmet a Tisza Párt adatkezelési botrányára a miniszterelnök.

A digitális polgári köröknek írt körlevelében Orbán Viktor rámutatott: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, felelősséggel tartozik. „Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk” – szögezte le. A kormányfő hozzátette:

itt alkotmányos jogsértés történt. Aki a magyarok személyes adataira sem képes vigyázni, az hogyan akar működtetni egy egész országot?”

Mint ismert, a Tisza Párt adatszivárgási botránya októberben kezdődött, ám akkor még csak 20 ezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A múlt héten újabb lista kezdett terjedni, amelynek a hitelessége azóta többszörösen bizonyítást nyert. A legfrissebb listán 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai szerepeltek, több regisztrálónak még a feltöltött profilképét is meg lehetett tekinteni.

Bár nem minden Tisza-szimpatizáns regisztrált az alkalmazásban, és nem is minden felhasználó adata szivárgott ki, a mintegy 200 ezer érintett így is súlyos nagyságrendnek számít. A botrány tovább súlyosbodott azután, hogy egy ideig gyakorlatilag bárki megtekinthette egy interaktív térképen a Tisza Párt mobilapplikációjának felhasználóit.

Ukránok is résztvettek a fejlesztésben

A sajtóértesülések szerint a Tisza alkalmazásának fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott: míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel. A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték. Az előbbit bizonyítja az is, hogy a kiszivárgott listán tesztelőként szerepel az ukrán Andriy Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik. A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ízisz
2025. november 09. 15:51
Z. Várom a bukott poloska mára igért atombombáját!!! Hol van már??? ❓😫 Akarom!!! 💯❗
