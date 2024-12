Huszárvágás Kínában: Orbán Balázs könyve hódít Pekingben

Nyitókép: CASS

Hogyan kapcsolja össze Magyarország Keletet és Nyugatot? Orbán Balázs Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyvének kínai nyelvű bemutatója Pekingben a magyar stratégiai gondolkodás melletti szimbolikus kiállás volt, és szándéka szerint a Magyarország és Kína közötti együttműködés új dimenzióit is feltárta. A bemutatóra november 28-án ünnepélyes keretek között került sor a Kínai Történeti Kutatóintézetben, Pekingben.

Az ismert kínai előadók, köztük Zhao Zhimin és Feng Zhongping, hangsúlyozták a konnektivitás magyar stratégiájának jelentőségét az eurázsiai térség jövőjében, kiemelve, hogy Magyarország lehet Kelet és Nyugat közötti híd a változó világrendben.

Az esemény nem csupán egy könyv megjelenését jelentette, hanem egy stratégiai és kulturális párbeszédet is, amely Magyarország és Kína közötti együttműködés mélységét és lehetőségeit tárta fel.

A rendezvényen több kínai előadó is hangsúlyozta hazánk szerepét az eurázsiai összekapcsolhatóságban.

Fotó: CASS

A rendezvényt Feng Zhongping, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS) Európa-kutató Intézetének igazgatója fogta össze, aki köszöntőjében hangsúlyozta a könyvbemutató jelentőségét.

„Orbán Balázs kötete egy stratégiai látásmódot tár elénk, amely Magyarországot nemcsak Európa, hanem a világ geopolitikai térképén is új perspektívába helyezi”

– mondta Feng. „A könyv, amely az eurázsiai összekapcsolhatóságot egyedülálló magyar nézőpontból elemzi, fontos hozzájárulás a nemzetközi gondolkodáshoz” – tette hozzá.

Zhao Zhimin, a CASS főtitkára, beszédében kiemelte, hogy Magyarország és Kína történelmi párhuzamai is erős alapot biztosítanak a két ország közötti stratégiai partnerség számára.

„Mindkét nemzet számára fontos a modernizáció és a politikai függetlenség megőrzése. Orbán Balázs könyvében pontosan erre kínál megoldásokat Magyarország összeköttetési stratégiájának részletes bemutatásával”

– hangsúlyozta Zhao.

Zhao külön kiemelte Orbán huszárvágás metaforájának jelentőségét, amely a gyorsaságot, alkalmazkodóképességet és bátorságot szimbolizálja:

„Ez a stratégia Magyarország történelmi örökségét és jövőbeni lehetőségeit egyaránt tükrözi, és releváns válaszokat nyújt a mai, gyorsan változó világ kihívásaira.”

A rendezvényen Orbán Balázs is megosztotta gondolatait könyvének központi üzenetéről. Beszédében rámutatott, hogy Magyarország stratégiai helyzete különleges szerepet biztosít számára Európa és Ázsia összekapcsolásában. „A huszárvágás nem csupán történelmi emlékeztető, hanem modern stratégiai eszköz is. Ahogy a huszárok gyors döntéseikkel és merész taktikáikkal győzelmet arattak, úgy Magyarországnak is hasonló hozzáállásra van szüksége a mai globális versenyben” – emelte ki Orbán Balázs.