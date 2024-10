„Imádni fogják” – Gyurcsány Ferenc bemutatta női álnéven írt regényét

Gyurcsány Ferenc és A kereszt halála. Forrás: Facebook

Kiderült az álnév apropója is

Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy nem néz tévét, nem jár meccsekre vagy bulikba, így számára az írás jelenti a pihenést. Alább teljes hosszában olvasható, amit a regény születéséről és tartalmáról mesélt:

„Tavaly tavasszal hirtelen ötlettől vezetve, pár perc gondolkodás után megírtam egy elképzelt krimi első fejezetét. Csak úgy játékból, egyszerűen tudni akartam, hogy megy-e. De akkor még magam se hittem, hogy meg is fogom írni a regényt. Aztán pár héttel később újra elkezdett foglalkoztatni a dolog. De mielőtt folytattam volna az írást, ezt az első fejezetet elküldtem egy jól ismert és elismert írónak, megkérdezni, hogy mit gondol róla.

Pár nap múlva azt válaszolta, hogy „nem is olyan rossz”, illetve ellátott pár tanáccsal arra az esetre, ha úgy döntenék, hogy folytatom a regényírás kalandját. És úgy döntöttem. Így kezdődött.

Ha egy mondatban kell összefoglalnom, akkor azt mondom, hogy egy életveszélyesen megsebesített kislány támadójának felkutatásáról és a gyilkossági kísérlet mögötti történet kibogozásáról. De a könyv – reményeim szerint – több ennél. Nagy tempójú, kacskaringós utazás az örök dilemmák világában: szerelem, bosszú, család, hit… és nem folytatom. A mese középpontjában látszólag egy bűncselekmény van, de csak látszólag. De nem spoilerezek, inkább olvassák el a könyvet. Imádni fogják.”

A beszélgetés során az is kiderült, hogy nyár közepén eszébe jutott, hogy „valamilyen politikai utalást, személyes villanást” is szeretne belecsempészni a regényébe. Egy kevéske gondolkodást követően el is rejtett a szövegben egy rá jellemző, „akár aktuális politikai utalásnak is felfogható pár sort”. Emellett a DK elnöke elárulta, hogy álnévként az édesanyja nevéből képzett nevet használta fel. „Anyám megérdemli, hogy így megmaradjon a neve. Csodálatos asszony volt” – jegyezte meg Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán.