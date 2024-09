Gyurcsány nem tudta mi az a „tassi gát”, de biztos benne, hogy miatta nyitották meg

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

A június 9-i EP-választáson méretes pofonba szaladt bele a DK: az öt évvel korábbi eredményhez képest 8 százalékot zuhant a párt támogatottsága, holott idén közös listát állított az MSZP-vel és a Párbeszéddel. Budapesten újrázni tudtak ugyan a kerületi polgármestereik, a Fővárosi Közgyűlésben azonban jóval kisebb súlya lesz a DK-nak októbertől, mint a mostani ciklusban. Gyurcsány pártja azóta mélyrepülésben van, ennek ellenére a bukott exkormányfő a közösségi oldalán igyekszik magát befolyásos politikusként, az ellenzék vezéreként bemutatni.

Nem volt ez másképp az árvíz elleni védekezés során: Gyurcsány Ferenc naponta többször posztolta a közösségi oldalán, hogy miként rendezkedik és dolgozik a töltéseken.

Szombat este Gyurcsány kissé túlzásba esett, mikor arról írt, hogy

ez idáig nem tudta mi az a tassi gát, de biztos benne, hogy miatta nyitották meg, megmentve ezzel sokakat az aszálytól.

Kisebb szépséghiba, hogy gátakat nem szoktak megnyitni, talán a Tassi-zsilipre gondolhatott a „költő”.

„Tegnap írtak nekem, hogy miután kitettük a Facebookra az erről készített anyagot, csináltunk pár élő bejekentkezést a helyszínről, mutatva, hogy milyen áldatlan a helyzet az aszállyal sújtott földeken, egy nappal később megnyitották Tassnál a Duna gátját. Ezekben a percekben is ömlik a víz a Kiskunsági főcsatornába, onnan a Duna-völgyi főcsatornába és így tovább. Végre vizet kap a Homokhátság.” – írta Gyurcsány Ferenc, majd – kissé túlzásba esve – hozzá tette:

Na, akkor ezt elintéztük, de nem akarok se kajánkodni, se értetlenkedni, hogy miért kellettünk mi ehhez.

És ha ez nem lett volna elég, akkor végezetül azt is megtudhattuk a szombati esti posztból, hogy „egy hét alatt ez a második győzelem. Egy hete hasonló módon intéztük el, hogy a kormány elvitesse az illegálisan lerakott szemetet a csepeli Duna-partról. Akkor is egy nap kellett nekik, hogy cselekedjenek. Megtették akkor és most is megtették, amit kellett.”

Innentől ítélje meg a kedves olvasó, hogy mennyire sikeres Gyurcsány Ferenc és a pártja!