Hiába a brüsszeli cenzúra, kiváló kritikákat kap Frank Füredi új kötete

A hétfőn megtartott könyvbemutatón elhangzott a The War Against the Past (Háború a múlt ellen) című könyvben a szerző a történelem ellen jelenleg folyó kulturális keresztes hadjáratot vizsgálja. Füredi a kötetben arra keres válaszokat, hogy mi mozgatja ezt a kultúrharcot, valamint milyen veszélyeket rejt magában a nyugati történelem eltörlése.

Füredi szerint a mai kor kultúrharcosai arra törekednek, hogy elítéljék a törtélem nagy gondolkodóit. Úgy véli, ennek következménye, hogy a ma embere elveszti a kapcsolatát a múlttal, a gyökereivel és ennek számlájára írható, hogy a mai fiatalok identitásválságtól szenvednek.

Frank Füredi a Mandiner kérdésére elmondta, a könyv iránt élénk az érdeklődés, Franciaországból, Görögországból és Olaszországból is kértek tőle már hosszabb lélegzetű interjút és kiváló kritikákat kapott a kötet Angliában is, ahol a megjelenés után oxfordi és cambridgei professzorok méltatták.