Brüsszelben figyelmeztette a fiatalokat Frank Füredi: ezért szenvednek sokan identitásválságban

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képzési központja (MCC Brussels) könyvbemutató beszélgetést tartott hétfőn Frank Füredivel, a központ igazgatójával a történelmi múlt „eltörléséről” szóló, The War against the Past (Háború a múlt ellen) címmel újonnan megjelent könyvéről.

Könyvében a szerző a történelem ellen jelenleg folyó „kulturális keresztes hadjáratot” vizsgálja, amely a múltat gyakran toxikusnak minősíti, és arra keres válaszokat, hogy mi mozgatja ezt a kultúrharcot, valamint milyen veszélyeket rejt magában a nyugati történelem eltörlése vagy elítélése.

A szerző továbbá vizsgálja a szobrok ledöntésétől kezdve a történelmi kifejezéseknek a szótárakból való eltörléséig a múlt negatív színben való feltüntetésére irányuló, egyre növekvő erőfeszítéseket.

Füredi a beszélgetésen rámutatott, hogy a kultúrharcosok jelenleg arra törekednek, hogy elítéljék a történelem olyan nagy gondolkodóit, mint Arisztotelész, Immauel Kant, David Hume vagy Adam Smith, „fehér kiváltságaik” miatt. „Történelmünket átírják, és örökségünket támadás éri. Shakespeare-től elkezdve a legnagyobb tudósokig, kulturális ikonjainkat negatív színben tüntetik fel. Arisztotelész a legújabb értelmezések szerint például a fehér felsőbbrendűség atyja” – jelentette ki.

Veszélyben vannak a fiatalok

Véleménye szerint ezek a jelenlegi tendenciák ahhoz vezetnek, hogy a 21. század embere elveszti a szerves kapcsolatot a múlttal, és elszakad gyökereitől.

A fiatalok elszigetelődnek attól, ami az ő életük előtt történt, megkérdőjelezik a helyüket a világban, identitásválságban szenvednek, és nem tudják, mi az út a jövő felé”

– mutatott rá.

Előadásában Frank Füredi védelmébe vette a történelmi múltat, és hangsúlyozta a kollektív tudás megőrzésének fontosságát, szembeszállva a nyugati eszmék és vívmányok nagyságának lebecsülésével. A könyvbemutatót eredetileg a múlt héten tartotta volna az MCC Brussels, azonban a rendezvénynek helyszínt adó brüsszeli könyvesbolt lemondta az eseményt arra hivatkozva, hogy „túlzottan politikai jellegű”.