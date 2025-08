„»Te akarnok hisztigép, te kamaszparódia« – nem, nem egy kimerült apuka kifakadása ez, akinél túlfeszítette a húrt tizenéves gyermeke. Pedig úgy hangzik! Ceglédi Zoltán, a Heti Hetes egykori szereplője fogalmazott így Magyar Péterrel kapcsolatban, aki egyébként biztosan nem vádolható elfogult kormánypártisággal. Nem ő az első az ellenzéki megmondóemberek és politikusok közül, akinek felnyílni látszik a szeme azt illetően, hogy talán nem Magyar Péter a legmegfelelőbb ember a kormányváltásra.

Magyar György ügyvéd úgy fogalmazott, a baloldali értelmiség jelentős része csak »befogott orral« tudná ráhúzni az x-et 2026-ban, és egy új ellenzéki tömböt kéne létrehozni, hogy legyen alternatíva.

Az ellenzéki oldalon egyébként szintén változást indíthat be Gyurcsány Ferenc visszalépése is: az egyre sorvadó baloldal szemében felcsillanni látszik a remény, hogy újraépítse azt a szocialista pártot, amelyet a DK megjelenése tett mostanra nagyjából a földdel egyenlővé. Valami tehát formálódik, ami azért nagy szó, mert Magyar Péter másfél évvel ezelőtti megjelenésével az ellenzéki oldal jóformán pajzsára emelte a Tisza-vezért, mondván: kerül, amibe kerül, ő majd leváltja Orbán Viktort. Ugyanakkor mostanra az ár túl drágának tűnik még a legelkötelezettebb Fidesz-gyűlölő körökben is.

Magyar Péter jól láthatóan képtelen uralkodni magán, nincsenek körülötte megbízható, a szakterületükön kiemelkedő politikusok, képviselők, nincsenek jelöltek, csak hangzatos, agresszív vágyálmok arról, hogyan zajlik majd a »Nagy Leváltás«. A kérdés azonban az: mi lesz utána?”

