„Hazug bolsevikokkal nem beszélgetek” – sziszegte Magyar Péter, Császár Attila csattanós választ adott

„nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”.

A videó további részében láthatjuk a kecskeméti fórumot követő Császár Attila-Magyar Péter kérdés-választ. Császár megkérdezte a Tisza vezetőjét, hogy mi a helyzet a háborúval, illetve megjegyezte, hogy a Tisza megszavazza Ukrajna támogatását. Magyar Péter azt mondta, „soha nem szavaztuk meg”. Császár azt mondta: „önök a Néppárt csoportja”, Magyar Péter válasza: „én nem a Néppárt vagyok”.

Következik egy újabb nyilatkozat, ezúttal egy lengyel néppárti politikustól:

„A Tisza Párt határozottan Ukrajna-párti és határozottan Európa-párti, az európai néppárt politikája, hogy támogassa Ukrajnát, és tudom, hogy a Tisza Párt is ezen az úton jár”.

Császár Attila a videóban emlékeztetett: Manfred Weber korábban azt nyilatkozta, hogy „soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben az én három alapelvemet: Ukrajna, jogállam és Európa-pártiság”. Majd jön a kecskeméti fórumról Magyar Péter válasza Császár azon kérdésére, hogy támogatja-e a békét: igen. Itt egy újabb ellentmondás, Magyar Péter hangoztatja egy korábbi nyilatkozatában, hogy „mi az európai és nyugati klubnak vagyunk a tagjai”. Hogy hogy néz ki ez a klub: „Európa harcban áll, a jövőnk a harc tétje, Európának harcolnia kell” – idézi Császár videója Magyar Péter egyik főnökét, Ursula Von der Leyent.