„Hazug bolsevikokkal nem beszélgetek” – sziszegte Magyar Péter, Császár Attila csattanós választ adott

2025. december 08. 10:11

„Szeretném felhívni elnök úr figyelmét, hogy én a munkámban, és a magánéletemben is mindvégig jobboldali gondolkodású tudtam maradni.”

„Magyar Péter, miután már többször is elvtársnak nevezett, szintet ugrott, most már bolseviknek titulált” – hangzik el Császár Attilától a közösségi oldalán. Az újságíró a hétvégén a Tisza számára hatalmas kudarccal végződött kecskeméti fórum után kapta mikrofonvégre a Tisza Párt vezetőjét. Magyar Péter meglehetősen pökhendi módon reagált Császár kérdéseire, erre válaszul született meg az újságíró friss videója Facebook-oldalán.

„Szomorúsággal tölt el, hogy mind a ketten a piaristákhoz jártunk. 

Szeretném felhívni elnök úr figyelmét, hogy én a munkámban, és a magánéletemben is mindvégig jobboldali gondolkodású tudtam maradni”

 – mondja Császár. Ellenben Magyar Péter még évekkel ezelőtt az első sorból tapsolt Orbán Viktornak, amikor onnét érkezett a pénz, aztán pedig a háborúpárti balliberális brüsszelitáknak, élükön Ursula von der Leyennel, mert most onnan jön a pénz – teszi hozzá.

Császár kifejti: őt a piaristák arra tanították, hogy 

„a család szent és sérthetetlen”

 – emeli ki, majd következik egy bejátszás, Magyar Péter legelső partizános interjúja, amikor beismert, a felesége hangját rögzítő felvétel a saját lakásukon készült.

„Arra is megtanítottak, hogy tiszteljem embertársaimat, még akkor is, ha más véleményen vagyunk bizonyos kérdésekben. Ön tiszteli?” 

– teszi fel a kérdést Császár, majd jön egy felvétel, amiben Magyar Péter ingerülten sorolja a szitkokat: „aljas, mocskos senkik vagytok, hazaárulók!”. „Megtanítottak, hogy szeressem hazámat, ön megtanulta?” – emeli ki Császár, a bevágott videóban Magyar Péter egy fórumon pedig éppen azt magyarázza, hogy 

„nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”. 

A videó további részében láthatjuk a kecskeméti fórumot követő Császár Attila-Magyar Péter kérdés-választ. Császár megkérdezte a Tisza vezetőjét, hogy mi a helyzet a háborúval, illetve megjegyezte, hogy a Tisza megszavazza Ukrajna támogatását. Magyar Péter azt mondta, „soha nem szavaztuk meg”. Császár azt mondta: „önök a Néppárt csoportja”, Magyar Péter válasza: „én nem a Néppárt vagyok”.

Következik egy újabb nyilatkozat, ezúttal egy lengyel néppárti politikustól: 

„A Tisza Párt határozottan Ukrajna-párti és határozottan Európa-párti, az európai néppárt politikája, hogy támogassa Ukrajnát, és tudom, hogy a Tisza Párt is ezen az úton jár”.

Császár Attila a videóban emlékeztetett: Manfred Weber korábban azt nyilatkozta, hogy „soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben az én három alapelvemet: Ukrajna, jogállam és Európa-pártiság”. Majd jön a kecskeméti fórumról Magyar Péter válasza Császár azon kérdésére, hogy támogatja-e a békét: igen. Itt egy újabb ellentmondás, Magyar Péter hangoztatja egy korábbi nyilatkozatában, hogy „mi az európai és nyugati klubnak vagyunk a tagjai”. Hogy hogy néz ki ez a klub: „Európa harcban áll, a jövőnk a harc tétje, Európának harcolnia kell” – idézi Császár videója Magyar Péter egyik főnökét, Ursula Von der Leyent. 

Magyar Péter Kecskeméten Császár Attilának arra a kérdésére, hogy támogatja-e, hogy Magyarország ne küldjön pénzt Ukrajnába, igennel felelt. Ami igencsak hazugság, hiszen, ahogy korábban is kifejtette a Tisza vezetője, pont annak a klubnak a tagja, akinek legfőbb célja Ukrajna és ezáltal a háború támogatása is.

Nyitókép forrása: Ferenc Isza / EC / AFP

 

csulak
2025. december 08. 13:17
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Szuperszig
2025. december 08. 13:12
Ha a kapibara és hívei a többség, akkor nem ők a bolsevikok? :-)) Már megint elárulta magát a kiskakas. :-))
Türelem
2025. december 08. 12:57
mp egy primitív bunkó, a baloldali értelmiség intellektuális része is szégyenkezve süti le a szemét...erre kell szavazniuk?
zrx8
2025. december 08. 12:54
A buta tapló libsik az atomháborút is megszavaznák, ha az véget vet az Orbán-kormánynak, mert nekik annál minden jobb. Elmebeteg kretén banda.
