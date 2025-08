Mi vár a nyugdíjakra? Adók, korhatáremelés, befagyasztás – legalábbis külföldön

A két legdrasztikusabb lépés ugyanakkor a közalkalmazotti bérek befagyasztása és a nyugdíjak megadóztatása volt.

Ez azt jelenti, hogy a 3000 lejt (233 ezer forintot) meghaladó nyugdíjak után augusztustól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni a már meglévő 10 százalékos jövedelemadó mellé. Ennek mértéke további 10 százalék, tehát például egy 15 ezer lejes nyugdíj mostantól 2400 lejjel csökken, mivel a 3 ezer lej feletti részre kell megfizetni járulékot.

A Maszol.ro júliusban írt róla, hogy az állami nyugdíjakat pedig egyszerűen befagyasztják 2026 végéig.

Romániában emellett a napokban az igazságszolgáltatásban dolgozók nyugdíjához is hozzányúltak, ugyanis például a bírák esetén olyan szabályok voltak, hogy akár 50 év alatt is elmehettek nyugdíjba, ezzel sokkal nagyobb juttatást érve el (a nyugdíj a bruttó fizetés 80 százaléka volt, ezzel magasabb, mint a nettó fizetés), mint aktív dolgozóként, így tömegével hagyták el a pályát az első adandó alkalommal.

Nehéz lesz az ottani magyar nyugdíjasoknak

A nyugdíjak adóztatásáról és a romániai helyzetről ottani, magyar nyugdíjasokat kérdezett a Mandiner. Kérésükre csak monogrammal írtuk le a nevüket.

N. I., aki az Arad megyei Nagyvarjason él, kérdésünkre ugyancsak rámutatott: a nyugdíjak korábbi, 3000 lej – vagyis árfolyamtól függően mintegy 230-240 ezer forint – fölötti részére kivetett adót augusztustól lényegében megdupláznák. Ez esetében azt jelentené, hogy 5293 lejes bruttó nyugdíjából, amiből eddig 229 lejt vontak, s így 5061 lej maradt, már csak 4835 lejt kapna valójában kézhez. Vagyis az ő bruttó és nettó nyugdíja között mintegy nyolc és fél százalék a különbség, 458 lej, 36-37 ezer forint, ennyit vesz el belőle az állam augusztustól.

Felesége alacsonyabb, 3537 lejes nyugdíjjal rendelkezik, nála a levonás is kisebb, 3537-ből 54 helyett 108 lejt, mintegy 8500-9000 forintot vonnak majd le így. A kettő összeadva már lehet kellemetlenül hiányzó összeg egy háztartásnál, különösen, ha vannak nagyobb, fizetendő tételek (családtag támogatása, költséges, csak magánúton megoldható gyógykezelés, stb.).

S még csak az átlag feletti nyugdíjakról esett szó, ugyanis Romániában tavaly szeptemberben az átlagos nyugdíj 2761 lej (215-220 ezer forint) volt, amit jócskán feljebb tol, az, hogy kiemelt nyugdíjban részesülnek a volt titkosszolgák, rendőrök, diplomaták, vámosok, volt politikusok is. Emellett ott van még az a több mint félmillió nyugdíjas, aki korábban a mezőgazdaságban dolgozott, az ő átlagnyugdíjuk alig 679 lej – 53-55 ezer forint. Az áremelések – áfaemelés, energiaár-drágulás, stb. – őket is, illetve az átlag környéki összeget kapó időseket sújtja leginkább.

Eddig is beosztottuk a nyugdíjt,hogy jusson mindenre, ami nélkülözhetetlen. Azt, hogy ezután hogyan fogjuk, amikor minden megdrágul, majd meglátjuk. Valamiről lemondunk, azt még nem tudom miről. Nehéz lesz, ennyit tudok biztosan

– fogalmazott lapunknak O. R., marosvásárhelyi nyugdíjas hölgy.

Dániában és az Egyesült Királyságban korhatáremelés

Magyarországon az előző évtized végéig – pontosabban 2022-re fejeződött be – fokozatosan emelkedett 65 évre a nyugdíjkorhatár és egyelőre ez tartja is magát, amellett, hogy például a nők korábban, akár már 40 munkaviszony után is elmehetnek nyugdíjba. Bár vannak kritikus hangok, mely szerint itthon emelni kellene lassan a korhatárt a rendszer fenntarthatósága érdekében, egyelőre ez fel sem merült kormányzati szinten.

Európa számos országában viszont egyre inkább ehhez nyúlnak hozzá. Az Egyesült Királyságban éppen most zajlik egy emelés, jelenleg 66 év a nyugdíjkorhatár a férfiaknak és a nőknek egyaránt, amely a következő három évben fokozatosan 67-re emelkedik. Aztán húsz év múlva jöhet a 68 éves korhatár a becslések szerint.

Dániában még ennél is inkább belecsaptak a lecsóba: májusban fogadott el a parlament egy új törvényt, amely a mostani 67-ről 2030-ra 68-ra, 2035-re 69-re, 2040-re pedig 70 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. Ezzel a legidősebb friss nyugdíjasoknak számítanak majd a Dánok az egész kontinensen. A döntés heves ellenérzéseket váltott ki a dánok körében, sokan méltánytalannak tartják.