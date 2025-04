„Csak teszem a dolgom” – a Fradi tinije nemcsak óriási tehetség, de végtelenül szerény és alázatos is

A dupla derbinek vannak még azonban bőven nyertesi: egyrészt nyilván a Fradi-szurkolók, akik rövid időn belül kétszer élhették át az általuk oly gyűlölt Újpest legyőzését; Robbie Keane vezetőedző, akinek a kezei alatt talán most először láthattunk ennyire domináns FTC-t játszani, de

van két játékos is, aki hatalmasat nyert ezzel a „párharccal”.

Az egyikük a mindössze 19 éves középpályás, Tóth Alex. No, nem mintha most ismerte volna meg a nevét az ország, tavasszal valósággal berobbant: február 2-án még „csak” csere volt az MTK ellen, azóta viszont az összes meccsen kezdőként kapott szerepet, ráadásul ebből a 11 találkozóból csak kettőt nem játszott végig (ebben a kupapárharcok is benne vannak), és összesen már 4 gólpasszt is kiosztott, a legutóbbit éppen a bajnoki derbin. Naná, hogy erre Marco Rossi is felfigyelt, nemcsak válogatott kerettag lett, be is mutatkozhatott a Puskás Arénában Törökország ellen.

Egy olyan játékosról beszélünk, aki ősszel a keretbe sem fért be, az NB II-es Soroksárban szerepelt még decemberben is – arról már korábban is beszélt a Mandinernek, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan, ennyi minden történhet vele.