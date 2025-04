FTC–Újpest 1–0: Maiga nagy góljával vezet a Fradi

Volt változás a Fradi kezdőjében a szerdai meccshez képest: a Fiola Attilát hintába ültető Cebrails Makreckis és Eldar Civic is eltiltás miatt hiányzott a kezdőből; Saldanha helyét Varga Barnabás vette át (de Alekszandar Pesics is maradt a kezdőben); a másfél hónapja nem kezdő Adama Traoré mellett az ifjú Kaján Norbert is már az első perctől a pályán volt. Az Újpestben Riccardo Piscitellei visszafoglalta a kaput Banai Dávidtól, rajta kívül Giorgi Beridze és Gergényi Bence is a kezdőben kapott szerepet.

A vendégek számára is igen komoly volt a tét, hiszen a hírek szerint egy esetleges vereség vezetőedzőjük, Bartosz Grzelak állásába kerülhetett volna, mondjuk a szurkolók nem hullajtanának érte könnyeket.

A két tábor megint kitett magáért, látványos élőképekkel fogadták a csapatokat – igaz, a Fradi-szurkolóké nem sikerült tökéletesre, az egyik látványelem félúton elakadt.

Közvetlenül a mérkőzés előtt játékvezetőt kellett cserélni:

az eredetileg kijelölt Csonka Bence a bemelegítés során megsérült, így helyére a videóbírónak kijelölt Berke Balázs ugrott be.

Önmagukhoz képest egész aktívan kezdtek a lila-fehérek, többször is felértek már Dibusz Dénes kapujához, igaz, helyzetbe még nem sikerült kerülniük. A Ferencváros jóval türelmesebbnek tűnik egyelőre – a kapuk egyik oldalon sem forognak veszélyben. A 13. percben jegyezhettük fel az első kapura tartó lövést, de Dibusznak nem okozott gondot leszedni a levegőből a Joao Nunes fejesét.

A 18. percben aztán a hazaiak türelme góllá érett:

Tóth Alex a jobb oldalról tekerte középre a szabadrúgást, a védők kifelejték a labdát, de éppen Habib Maiga elé, aki egy pattanás után, kapásból óriási gólt lőtt 18 méterről a kapu bal oldalába, 1–0.

