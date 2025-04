A Fradi emlékeztette a 64-szeres magyar válogatott játékost, mi történt 2017-ben (VIDEÓ)

Persze, nem lehet ráhúzni a sima újpesti vereséget egyedül a 64-szeres válogatott játékosra, hiszen a két csapat között gyakorlatilag osztálykülönbség volt a pályán,

a 3–1-es vereség még a lila-fehérekre volt hízelgő.

Az FTC hivatalos Facebook-oldala azért egy videóban emlékeztette Fiolát: nem először fordult elő vele hasonló, 2017 decemberében még a Videoton (mai nevén Fehérvár) színeiben játszott a zöld-fehérek ellen, és ez a párosítás akkoriban még igen nagy rangadónak számított. Akkor is egy légiós, a ghánai Joseph Paintsil volt az elkövető, aki talán még Makreckisnél is jobban meghintáztatta Fiolát a gólja előtt, akkor nem is bírta ki talpon a védő.

Azt a meccset is 3–1-re nyerte a Ferencváros, ami biztosan szép emlék, bár azért tegyük hozzá gyorsan:

a szezon végén Fiola örülhetett, hiszen a Videoton gyűjtötte be a bajnoki címet.

A Fradi egyébként tényleg könnyedén focizta le szerdán az Újpestet, amiről a klub elnöke, Kubatov Gábor rögtön a találkozó után posztolt. A vendég szurkolók pedig bánatukban milliós kárt okoztak a stadionban.