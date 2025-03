„A feje tetejére állt a világ” – a Fradi játékosa felindulásból tett hangzatos kijelentést

A fiatal középpályás teljesítményére ezúttal sem lehetett panasz, az első gól előtt ő adta az utolsó passzt – a labda végül Belényesi Csabáról pattant be a saját kapujába. Tóth a mérkőzés után válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Fontos győzelmet arattunk, mert, ha csak ideiglenesen is, de a tabella élére tudtunk állni, ezzel pedig nyomást tudunk gyakorolni a többi csapatra. Szerintem a szurkolóknak is kellett a siker – persze, nekünk is fontos, hogy több gólt tudtunk szerezni, és egyet sem kaptunk. Ebből lehet építkezni tovább.”