Kubatov Gábor: Nálunk csak egy dolog számít (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Tóth Alex, a Ferencváros 19 esztendős középpályása is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Az ifjú játékos a kerethirdetés után azt mondta, a válogatott meghívó itthon a „futball csúcsának” számít, most pedig Kubatov Gábor, az FTC elnöke osztotta meg gondolatait Tóth kapcsán.