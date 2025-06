A németek szerint fordult a kocka Frankfurtban: csúcsformába került a volt Fradi-játékos és most minden megváltozhat

Az Eintracht Frankfurt 2024 nyarán nagy reményekkel szerződtette Lisztes Krisztiánt, ám a fiatal magyar támadó első németországi idényét elsősorban sorozatos izomproblémák nehezítették, amelyek miatt végül nem mutatkozhatott be a Bundesligában. A német és a hazai sajtóban az elmúlt hónapokban egyaránt felmerült a játékos esetleges kölcsönadása, sőt, hazatéréséről is cikkeztek, most azonban az Absolut Fussball egyértelműbb képet festett a helyzetéről.