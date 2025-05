„Elküldtem valakit a fenébe” – Lisztes fiát megvédve durván nekiment a magyar sajtónak

Azért ez árnyalja a képet arról, hogy valóban „csak” a sérülések tehetnek az ifjabbik Lisztes mellőzöttségéről. Mindenesetre az édesapát nagyon dühíti a dolog – mármint nem fia hozzáállása, hanem a magyar sportsajtóé.

„Volt olyan újság, amely már nyolcszor »kölcsönadta« Krisztiánt ebben az évben, bevallom, ez engem most már zavar. Valamelyest felém is tiszteletetlennek érzem, holott nekem mindig jó volt a kapcsolatom a teljes magyar sajtóval, bármikor kerestek, rendelkezésre álltam. (…) Olykor az a benyomásom, amióta kikerült a Fradi védőhálójából, vannak, akik úgy vélik, azt írhatnak róla, amit akarnak, úgysem védi meg senki. (…)

Nemrég megtettem, amit korábban soha: elküldtem valakit a fenébe, mert valótlanságot írt Krisztiánról.

(…) Egy ideig olvasgattam a fiammal kapcsolatos negatív híreket, csendben tűrtem, ráadásul Krisz is arra kért, hogy ne reagáljak, mondván, eljön az ő ideje, amikor játszani fog, és akkor majd a teljesítményével felel a kritikákra. Tisztában vagyok vele, hogy ez a legjobb módszer, én is ezt az elvet vallottam anno. Nekem is voltak nehezebb időszakaim, kaptam hideget-meleget, amire igyekeztem a játékommal válaszolni. Ettől függetlenül tartom: nem korrekt, hogy folyamatosan negatívan beszélnek Kriszről, kiváltképp úgy, hogy nem rendelkeznek pontos információkkal” – folytatódik az édesapa kifakadása, mondjuk az nem teljesen érthető, hogy akkor miért nem várta meg, hogy fia a játékával bizonyíthasson.

Lisztest egyébként azt bántja leginkább, hogy fia kölcsönadásáról cikkeznek, illetve érdeklődnek nála rendszerint.

„A válaszom egyébként így hangzik: egyelőre sehova nem adják kölcsön. Többet azonban nem mondhatok, mert az már a klubra tartozik, mit oszt meg a nyilvánossággal. Annyit még hozzátehetek, többször is voltam kint, mindent átbeszéltünk az érintettekkel, és nyugodt szívvel mondhatom, nagyon pozitívan állnak a fiamhoz. Hálás vagyok ezért, mert korábban sosem volt jellemző rá, hogy egyik sérülése kövesse a másikat. Egyik fél sem boldog, hogy így alakult eddig ez a történet, ettől függetlenül azt érzem, a vezetőedzővel, a stábtagokkal és a sportigazgatóval az élen frankfurti részről mindenki töretlenül bízik Krisztiánban.

Nos, ez az a támogatás, amit itthon sokak részéről nem tapasztalok, sőt gyakran az a benyomásom, van, aki örül annak, hogy ez az éve kicsit félrecsúszott…

(…) Nekem, mint szülőnek nem volt könnyű az utóbbi néhány hónap, pláne így, hogy nem tudott játszani a sérülések miatt, ennek ellenére továbbra is vallom: a tudása igenis megvan ahhoz, hogy Bundesliga-játékos legyen! A képességei feljogosítják erre!”

Az édesapa szerint a Frankfurt egyáltalán nem tartja hibás transzfernek fia szerződtetését, sőt, nyáron az első csapattal tarthat az amerikai felkészülési túrára – legalábbis a vízumát kiváltotta hozzá a klub. Ifjabb Lisztes 5 éves kontraktust írt alá a Frankfurttal tavaly nyáron.

Fotó: Eintracht Frankfurt