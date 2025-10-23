Ft
Csíkszereda Hegedűs János Románia

Magyarra ilyet ritkán mondanak Romániában – ez áll a háttérben

2025. október 23. 15:10

A román U21-es válogatott korábbi szövetségi edzője a Csíkszeredában futballozó Hegedűs Jánost dicsérte.

2025. október 23. 15:10
null

Nem jellemző, hogy Romániában ódákat zengenének magyar labdarúgókról, ám a minap kivételes eset történt, a helyi U21-es válogatott korábbi szövetségi edzője, Daniel Pancu ugyanis a Csíkszeredában futballozó Hegedűs Jánost dicsérte.

A Csíkszeredában játszik a kedvenc középhátvédem. Nagyon szeretem azokat a játékosokat, akik kezdeményeznek, építik a támadásokat. Hegedűs János remek játékos, meggyőződésem, hogy a támadásépítési fázisban ő Románia legjobb védője

– idézte a Magyar Nemzet a Gazeta Sporturilornak nyilatkozó Pancut.

A játékosként 27 válogatottságig jutó, korábban a bukaresti Rapidot is irányító szakember úgy véli, a román élvonalban senkinek sincsenek olyan 30-35 méteres passzai, mint Hegedűsnek. „Remek ütemben érkeznek a felívelései akár a pálya középső részén, akár a szélen” – tette hozzá Pancu.

Hegedűs tavaly kölcsönbe került a Pakstól a Csíkszeredához, amely idén nyáron végleg szerződtette. A 29 éves, 189 centiméter magas belső védő idehaza játszott a Vasasban, a Diósgyőrben, a Puskás Akadémiában és a Haladásban is, az NB I-ben – a Transfermarkt adatbázisa szerint – összesen 85 mérkőzésen lépett pályára.

Hegedűs ebben az idényben a Csíkszereda eddigi 13 bajnokijából 11-et végigjátszott. Csapata már hét meccs óta veretlen (az előző találkozóján a Hermannstadt vendégeként győzött 2–0-ra), és jelenleg a 14. helyen áll a tizenhat csapatos ligában.

Nyitókép: Facebook / FK Csíkszereda

