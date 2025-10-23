Magyarra ilyet ritkán mondanak Romániában – ez áll a háttérben

Hegedűs tavaly kölcsönbe került a Pakstól a Csíkszeredához, amely idén nyáron végleg szerződtette. A 29 éves, 189 centiméter magas belső védő idehaza játszott a Vasasban, a Diósgyőrben, a Puskás Akadémiában és a Haladásban is, az NB I-ben – a Transfermarkt adatbázisa szerint – összesen 85 mérkőzésen lépett pályára.

Hegedűs ebben az idényben a Csíkszereda eddigi 13 bajnokijából 11-et végigjátszott. Csapata már hét meccs óta veretlen (az előző találkozóján a Hermannstadt vendégeként győzött 2–0-ra), és jelenleg a 14. helyen áll a tizenhat csapatos ligában.

Nyitókép: Facebook / FK Csíkszereda