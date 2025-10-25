„Ez itt Románia” – üzenték Csíkszeredán, a gyűlölködő románok miatt félbeszakadt a mérkőzés is

„Már átérzem a székelyek kirekesztettségét” – a pályán bizonyít a Csíkszereda magyarja
Sorozatban nyolcadik román bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az abszolút újonc Csíkszereda. A Petrolul Ploiesti szurkolóinak magyargyalázása miatt félbe kellett szakítani a találkozót, melynek a végén a csíkszeredaiak büntetőt hibáztak, így lett 1–1-es döntetlen a vége.
A nehéz szezonkezdet ellenére remek szériát fut a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság abszolút újonc csapata, a Csíkszereda. A 14. forduló előtt már 7 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, az utolsó két találkozón ráadásul győzelmet is aratott. Ezúttal a székely csapat vendége a Petrolul Ploiesti volt, melynek szurkolói nem fogták vissza magukat: az NSO beszámolója szerint egy „Ez itt Románia” feliratú molinóval érkeztek a csíkszeredai stadionba, és többször is heves magyargyalázásba fogtak (ami sajnos nem újdonság, Hegedűs Jánost mesélt korábban a Mandinernek arról, hogy a másodosztályban még le is köpték őket magyarságuk miatt).
A vezetést a vendégek szerezték meg büntetőből, de a korábbi magyar gólkirály, Eppel Márton egy közeli találattal még a szünet előtt egalizált.
A második félidőben a vendég román szurkolók annyira nem bírtak magukkal, hogy a folyamatos magyargyalázásuk miatt a játékvezető félbeszakította a meccset, és Paul Papp csapatkapitányt küldte ki hozzájuk, hogy beszéljen velük.
A találkozó később folytatódhatott, nem is akárhogyan: a 88. percben a hazai csapat büntetőhöz jutott, de Szalay Szabolcs a kapufára rúgta azt, így 1–1-es döntetlen lett a vége.
A Csíkszereda ezzel már 8 mérkőzés óta veretlen a román élvonalban.
