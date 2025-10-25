Ft
Csíkszereda Hegedűs János Románia

„Ez itt Románia” – üzenték Csíkszeredán, a gyűlölködő románok miatt félbeszakadt a mérkőzés is

2025. október 25. 17:25

Sorozatban nyolcadik román bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az abszolút újonc Csíkszereda. A Petrolul Ploiesti szurkolóinak magyargyalázása miatt félbe kellett szakítani a találkozót, melynek a végén a csíkszeredaiak büntetőt hibáztak, így lett 1–1-es döntetlen a vége.

2025. október 25. 17:25
null

A nehéz szezonkezdet ellenére remek szériát fut a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság abszolút újonc csapata, a Csíkszereda. A 14. forduló előtt már 7 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, az utolsó két találkozón ráadásul győzelmet is aratott. Ezúttal a székely csapat vendége a Petrolul Ploiesti volt, melynek szurkolói nem fogták vissza magukat: az NSO beszámolója szerint egy „Ez itt Románia” feliratú molinóval érkeztek a csíkszeredai stadionba, és többször is heves magyargyalázásba fogtak (ami sajnos nem újdonság, Hegedűs Jánost mesélt korábban a Mandinernek arról, hogy a másodosztályban még le is köpték őket magyarságuk miatt).

Csíkszereda
A székely szurkolók megint nem ültek fel a provokációnak. Fotó: FC Csíkszereda.

Ezt is ajánljuk a témában

A vezetést a vendégek szerezték meg büntetőből, de a korábbi magyar gólkirály, Eppel Márton egy közeli találattal még a szünet előtt egalizált. 

Csíkszereda: a román szurkolók miatt félbe kellett szakítani a mérkőzést

A második félidőben a vendég román szurkolók annyira nem bírtak magukkal, hogy a folyamatos magyargyalázásuk miatt a játékvezető félbeszakította a meccset, és Paul Papp csapatkapitányt küldte ki hozzájuk, hogy beszéljen velük.

A találkozó később folytatódhatott, nem is akárhogyan: a 88. percben a hazai csapat büntetőhöz jutott, de Szalay Szabolcs a kapufára rúgta azt, így 1–1-es döntetlen lett a vége.

A Csíkszereda ezzel már 8 mérkőzés óta veretlen a román élvonalban.

Nyitókép: FK Csíkszereda

grenki-2
2025. október 25. 19:22
Kamera kép alapján ezeket a rohadék magyargyűlölő kutyákat nem lehetne a magyar határnál kiszűrni???!!!!! Rajtunk keresztül ne menjen át egyik patkány se, akárhova is megy, kerüljön a rohadék!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. október 25. 19:18
Rohadjon meg az a mocskos tolvaj kurvaanyátok! Aljas mocskos ezer éves magyar országrészt bitorló balkáni csürhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
KILÓ
2025. október 25. 19:11
Ilyenkor nem 3-0 automatikusan a másik csapat javára? Vagy ott nincs ilyen szabály?
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. október 25. 18:33
Örjöngő korcsok, csak a drapó színe más, ennyi különbözteti meg őket a nagyon hasonló turbómélyen magyaroktól.
Válasz erre
0
1
