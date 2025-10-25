„Ez itt Románia” – üzenték Csíkszeredán, a gyűlölködő románok miatt félbeszakadt a mérkőzés is

A második félidőben a vendég román szurkolók annyira nem bírtak magukkal, hogy a folyamatos magyargyalázásuk miatt a játékvezető félbeszakította a meccset, és Paul Papp csapatkapitányt küldte ki hozzájuk, hogy beszéljen velük.

A találkozó később folytatódhatott, nem is akárhogyan: a 88. percben a hazai csapat büntetőhöz jutott, de Szalay Szabolcs a kapufára rúgta azt, így 1–1-es döntetlen lett a vége.

A Csíkszereda ezzel már 8 mérkőzés óta veretlen a román élvonalban.

Nyitókép: FK Csíkszereda