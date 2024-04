Közös székhelykapcsolat és egy ciprusi offshore cég is összeköti Magyar Pétert Bajnai Gordon köreivel

Most pedig a Magyar Nemzet értesülései alapján kiderült, hogy a Magyar Péter-féle Legyén a változás! nevű egyesület székhelykapcsolatai is Bajnai Gordont köreihez vezetnek. Továbbá az is kiderült, hogy egyesületét már 2023-ban bejegyezték, ráadásul olyan dollárbaloldali szereplőkhöz köthető, mint Molnár Áron (Noár), a Tanítanék Mozgalom vagy éppen a külföldről finanszírozott Humán Platform. Emlékezetes, hogy a Tanítanék mögött álló Humán Platform Egyesületet

csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből gazdálkodhattak.

Emellett az is kiderült, hogy a Legyél a Változás! székhelyeként megjelölt II. kerületi lakását tulajdonló cég egy olyan ciprusi offshore céghez köthető, amelyben a Bajnai Gordon-féle Wallis Asset Management Zrt. több tagja is érdekelt. Ám messze nem ez az egyetlen kapocs Magyar és a Bajnai-féle körök között.

Mindezek mellett az is kiderült, hogy Magyar Péter egyesülete egy olyan II. kerületi ingatlanba van bejegyezve, amely szintén a hazai baloldal köreihez kötődik. A Kelemen László utcai lakás ugyanis a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. A cég azé B. Barnabásé, aki a Dadu Art Kft-ben is érdekelt. Ennek az előadó-művészettel foglalkozó cégnek a tulajdonosa pedig nem más, mint Molnár Áron (Noár) házastársa, Duda Éva.

Egyre több, a baloldallal összefüggésbe hozható „»véletlen egybeesés« tarkítja Magyar Péter politikai kibontakozását.

***