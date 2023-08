A Humán Platform és a Tanítanék Mozgalom is tízmilliókat kapott külföldről politikai akciókra

Tavaly, a választás évében 54,5 millió forint külföldi támogatást kapott – részben Soros-pénzekből – a baloldal kampányát segítő Humán Platform Egyesület (HPF) – írja a Magyar Nemzet a szervezet 2022-es beszámolója alapján.

Ez meglehetősen nagy összegnek számít annak tükrében, hogy 2021-ben mindössze 7,9, 2020-ban pedig 1,85 millió forint volt a nemzetközi eredetű forrásuk. A lap azt írta, a rekordmagas összeget attól a Democracy and Pluralism (DP) nevű, 2021-ben alapított szervezettől kapta a HPF, amely a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványát is tízmilliókkal támogatta. (A DP-t egyébként az a Daniel Sachs alapította, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is tisztségviselő.)

A beszámolóból az is megtudható, hogy

az egyesület ezt a pénzt politikai akciókra költötte el, egy másik baloldali aktivista szervezettel közösen.

A több mint ötvenmillió forintból a „Tanítanék Mozgalom facilitálásának a keretében annak működése során felmerült szervezői munkát, demonstrációk, kommunikációs, szociális médiában és közterületen történő hirdetések költségeit” biztosították. A HPF közhasznúsági tevékenységét bemutató részben annyit írnak a pedagógustüntetések szervezésében élenjáró szervezettel folytatott együttműködésükről, hogy hat fórumot és előadást rendeztek meg az oktatás területén dolgozók részvételével.

Egyébként a Humán Platform Egyesület működteti a Tanítanék Mozgalom weboldalát, az adatkezelésbe pedig besegít a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat is, amely egyebek mellett szavazói csoportok profilozására és adatgyűjtésre szakosodott. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint tavaly az egyesület 18,8 millió forint értékben rendelt szolgáltatásokat az ellenzék választásában kiemelkedő szerepet kapott cégcsoporttól.