Terel és hallgat Magyar Péter csapata az adatkezelési botrányról

A kérdésre, miszerint akkor soha nem álltak kapcsolatban a két említett céggel, Magyar így válaszolt:

Sem a cégeket nem ismerem, sem az urakat.”

Valamint leszögezte: „Péterfalvi Attilákkal most nincs időnk foglalkozni, a hazánkkal szeretnénk foglalkozni.” A kérdésre, hogy tudja-e, honnan származik az adatvédelmi nyilatkozat, ami a honlapjára fölkerült, Magyar Péter így válaszolt: „Ha tudom, akkor sem fogok erről Önnel beszélni.”

A Magyar Nemzet kapcsolódó kérdésére a politikus hasonlóképpen válaszolt: „Valakitől kaptunk egy adatvédelmitájékoztató-mintát, és azt kitettük. Ennyi történt. Nem akartunk érte külön fizetni.” Magyar a történéseket firtató újabb kérdésre megjegyezte azt is: „Valakitől kaptuk. Én kértem, hogy ne kelljen egy újat írnunk, mert nem volt elég időnk, amikor el kellett indítanunk az egyesületet, a pártot.”

A Magyar Nemzet ezután arról érdeklődött írásban a Talpramagyarok.hu-nál, hogy pontosan honnan, mely szervezettől vagy szervezetektől, illetve milyen körülmények között vették át a más adataival kitöltött formulát, ám cikkünk írásáig semmilyen választ nem kaptak.

Megszólalt az adatvédelmi hatóság elnöke is

Hétfőn megszólalt az adatvédelmi hatóság elnöke is Magyar Péter botrányával kapcsolatban. Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét a HírTV Napi Aktuális című műsorában azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Magyar Péter-féle talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatóján a Bajnai Gordonhoz kötődő DatAdat cégcsoport neve is feltűnt.

A NAIH elnöke kérdésre válaszolva leszögezte:

olyat lehet csinálni, hogy mintaként valaki más tájékoztatóját használják és átírják, de itt Magyar Péter nyilatkozata alapján nem ez történt, hanem egy az egyben átvették.

Péterfalvi hozzátette azt is: az adatvédelmi hatóságnak több eljárása volt, illetve van folyamatban a 2022-es országgyűlési választással és az azt megelőző ellenzéki előválasztással kapcsolatban és ezekben az eljárásokban a DatAdat neve is feltűnik az ellenzéki pártokhoz vagy egy egyesülethez kapcsolódóan. Annak a cégnek a neve, amely a Magyar Péterék adatvédelmi nyilatkozatában is szerepelt. Erről ide kattintva olvashat részletesebben.