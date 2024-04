Megszólalt az adatvédelmi hatóság elnöke is Magyar Péter botrányával kapcsolatban

A NAIH elnöke szerint az, hogy többen is kéretlen levelekre panaszkodtak, amelyeket anélkül kaptak Magyaréktól, hogy feliratkoztak volna a hírlevelükre, felveti a kérdést, hogy vajon mi az adatbázis forrása.

Péterfalvi elmondása szerint

amennyiben bebizonyosodik, hogy jogellenesen jutottak Magyarék a személyes adatokhoz, akkor az adatbázist meg kell semmisíteni.

Hozzátette: most már az Európai Unió Bíróságának döntése alapján az adatvédelmi hatóság hivatalból is elrendelheti a jogellenes adatbázis törlését, még akkor is, ha az érintett ezt nem kéri.