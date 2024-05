Újabb dokumentumok igazolják: már 2019-ben is Bajnaiék segítették Karácsony kampányát

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Újabb fontos részleteket hozott nyilvánosságra a Szuverenitásvédelmi Hivatal Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányával összefüggésben, amelyek erősítik az öt nappal ezelőtt közzétett jelentésükben foglalt megállapításokat – számolt be hétfői cikkében a Magyar Nemzet. A hivatal közösségi oldalán bemutatott két dokumentum a DatAdat szerepére világít rá, amit

a Bajnai Gordon nevével fémjelzett cégcsoport Karácsony 2019-es önkormányzati kampányában töltött be.

Korábban a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró cikket közölt arról, hogy már öt évvel ezelőtt külföldről finanszírozták a jelenlegi főpolgármester kampányát. A Mediaworks szerkesztőségéhez feltehetően Karácsony Gergely közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott nagy mennyiségű dokumentum alapján vázolták fel azt a folyamatot, ahogy külföldi forrásból egy hazai vállalkozáson, a Bakony Rental Kft.-n keresztül

Karácsonyék kampánycsapatához, a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesülethez juttattak több tízmillió forintot.

A cikk nyomán Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője költségvetési csalás, pénzmosás, hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanújával feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Néhány nap múlva lépett a NAV és megkezdte a nyomozást.

Ezzel kapcsolatban Budai Gyula a közösségi oldalán közzétett egy videót, amiben elmondta, hogy a cég, amelyik 112 millió forintot utalt a Bakony Rental Kft.-nek, nem más, mint a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői a két egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc emberei: Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor.

Ez a személyi kör irányítja a baloldal 2022-es külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszerepet vállalt DatAdat nevű cégcsoportot is.

Közben a NAV több helyen házkutatást tartott, információnk szerint a nyomozók többek között megjelentek a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mibu székhelyén, amely az egyesület elnöke, Perjés Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett Bakony Rental Kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, Mravik Zsoltnak és élettársának, Tordai Csabának a bejelentett lakóhelye is. Úgy tudjuk, a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél, illetve a datadatos Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám lakásánál is. A nyomozók nemrégiben a Mediaworks szerkesztőségében nagy mennyiségű iratot foglaltak le.

Hatmillió ember szerepelt az adatbázisban

A Szuverenitásvédelmi Hivatal által hétfőn közzétett dokumentumok alapján a jelentésükben azt írták, hogy „a DatAdat által a Karácsony-kampány számára felkínált szolgáltatás az emberi méltóságot sértő, előítéletes kategorizálást alkalmazott a választók csoportosítása során, és a számukra eljuttatandó üzenetek meghatározásánál”. A hivatal birtokába került információk alapján azt is ismertették, hogy a Bajnai Gordonhoz, és egykori titkosszolgálati miniszteréhez, Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat már a 2019-es főpolgármester-jelölti kampány során

több mint hatmillió ember adatait kínálta fel Karácsonyéknak.

A felajánlott szolgáltatások kiterjedhettek közösségimédia-felületek, tízezer botfeliratkozó, valamint tömeges emailküldő és online petíciós rendszer üzemeltetésére. Mindez pedig lehetőséget teremtett dezinformációs kampányok lefolytatására – állapította meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Hozzáfűzték, hogy mindezen új információk a tiltott külföldi kampányfinanszírozás, illetve a pénzmosás gyanúján felül a választók személyes adataival való visszaélés, valamint a tisztességes választásokhoz fűződő alkotmányos alapjogok sérelmét is felvetik, és további vizsgálatok elvégzését indokolják.

Profilozták a választókat

A DatAdat az öt évvel ezelőtt Karácsonyéknak adott ajánlatában a fentiekben is említett tömeges emailküldő és online petíciós rendszer üzemeltetése, 50 ezer adatbázisban szereplő személy kezelése, tömeges sms-küldési lehetőség, illetve állandó tanácsadó szolgáltatás is szerepelt. Árakat is tartalmazott az ajánlat, a legnagyobb tétel az informatikai és ügyfélkezelés, tanácsadás havonta 5600 euróba kerülhetett Karácsonyéknak. A másik dokumentum egy elemzés,

amely a „nem aktivizálódott potenciális Karácsony Gergely-támogatókat” veszi sorra különböző kategóriák alapján.

A feltételezett politikai és világnézeti irányultságok alapján olyan kategóriákat állítottak fel Bajnaiék, mint a „szociális nacionalista”, vagy a „baloldali kozmopolita”. Az ajánlatból az is kiderül, hogy a szerződést a DatAdat OÜ, vagyis az észtországi cég jegyzi. Tehát a Bakony Rental Kft.-hez a Bajna-körhöz kapcsolható külföldi cégétől érkezett a pénz, és a Karácsonyék rendelkezésére bocsátott választói adatokat is egy észtországi vállalat kezelte.

Ficsor korábban elismerte Karácsonyék támogatását

A sajtó arról már korábban beszámolt, hogy a datadatos kör kapcsolatban állt Karácsonyékkal a 2019-es kampányban. Ugyanis az Index birtokába került egy felvétel, amin Ficsor Ádám maga ismeri el, hogy ők segítették győzelemhez az ellenzéket egyes körzetekben és a főpolgármester-választáson is. „Tizenkét kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert” – büszkélkedett a beszélgetésben Ficsor.