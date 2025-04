Szoboszlai után egy újabb magyar futballista írt történelmet

A katalánok már a 11. percben megszerezték a vezetést, majd hét perccel később megduplázták az előnyüket. A 16. percben kellett először védenie Yaakobishvilinek, a gyenge lapos lövésre könnyedén leért.

A folytatásban a Barcelonától les címén elvettek egy gólt, de a szünetre így is megnyugtató, kétgólos vezetésre tett szert. Az 57. percben aztán ismét bevették a kaput a világoszöld mezes katalánok, majd nem sokkal később a negyedik góljukat is megszerezték. Yaakobishvilinek nem volt sok dolga, a hajrában egy jó kijövetellel akadályozott meg egy ziccert. A végén viszont így is összejött a törököknek a szépítés, és ezzel alakult ki a 4–1-es végeredmény.

Érdekesség, hogy ezúttal sem lett szoros a finálé: mint írtuk,

2022-ben 6–0 lett,

2023-ban az AZ Alkmaar 5–0-ra győzte le a Hajduk Splitet, míg

tavaly az Olympiakosz 3–0-ra az AC Milant.

Yaakobishviliéknek igazán pazar idényük van, miután márciusban elhódították a fiataloknak kiírt Király-kupát, és már az is eldőlt, hogy bajnokok lesznek. Most az ifjúsági BL megnyerésével a triplázást ünnepelhetik, ami történelmi teljesítmény, mivel eddig még sosem fordult az elő a Barcelonánál, hogy egyazon korosztály mindhárom sorozatot megnyerje.

Fotó: x.com/BarcaArchive