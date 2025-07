Az év leggroteszkebb sportsztorija: perelnék a Barca-sztárt szülinapi törpéi miatt, de ők meg kikérik maguknak

Nehéz megfelelő szavakat találni a Lamine Yamal körül éppen kibontakozó botrányra.

A spanyol média számára az FC Barcelona tinisztárjának nem éppen visszafogott 18. születésnapi partija szolgáltatja a témát immár napok óta. Hogy a meglehetősen rongyrázó esemény alaptematikáját a gengszterromantika szolgáltatta, szinte eltörpül a többi részlet mellett, méghozzá szó szerint.

A hetedhét országra szóló bizarr bulin ugyanis a húszezer eurós luxusprostituáltak mellett törpenövésű rapperek és táncosok szórakoztatták a megjelent kétszáz fős nagyérdeműt,

s ahogy az már csak lenni szokott, minderről utóbb a titoktartási nyilatkozat és a mobiltelefon-tilalom ellenére számos videó szivárgott ki az internetre – Yamal édesanyja és a klub legnagyobb bánatára.

La fiesta de LAMINE YAMAL multitudinaria.



Ha sido DENUNCIADO 🚷 por usar ENANOS como USO y ENTRETENIMIENTO.



Es una VERGÜENZA los CULÉS que han ido a esa fiesta y se han reído de ellos.



Pero qué vas a esperar de esta gentuza



pic.twitter.com/Lb4At6Kpvr — Menez (@Menez_RM) July 13, 2025

A történet már eddig is kellően groteszk, ám itt vesz még abszurdabb fordulatot. Mivel Spanyolországban érthető módon törvényileg tiltják az olyan eseményeket, ahol a fogyatékkal élőket gúny tárgyává teszik, a Marca sportnapilap szerint a törpenövésűekkel és az egyéb csontfejlődési rendellenességekkel foglalkozó spanyol szervezet, a jó nevű Achondropláziások és Egyéb Vázdiszpláziások Egyesülete (ADEE) fel is jelenti Yamalt. Csakhogy a reggelig tartó bulin résztvevő egyik érintett előadó mindezt vérig sértett hangnemben kérte ki magának. A Sport nevű helyi lapnak adott felháborodott interjújában így foglamaz: „Az ADEE nyilvánosan megalázott minket! Független munkavállalók vagyunk, akiket törvényes módon szerződtettek erre a munkára, teljes titoktartási kötelezettség mellett. Szolgáltatást nyújtottunk, szórakoztattuk a közönséget, ahogy a többi művész is, méltóságunk megőrzésével.

Nem bazári majmok vagyunk, ugyanúgy kezeltek minket, mint a többi előadót. Semmi különöset nem kértek tőlünk: táncoltunk, italokat szolgáltunk fel, bűvészmutatványokat produkáltunk. Nem élcelődtek rajtunk, csak a munkánkat végeztük.

Kikérjük magunknak, hogy bárki is áldozatnak tüntessen fel minket!”

Lamine Yamal repartiendo la botana a sus invitados: pic.twitter.com/fYilAziB95 — BatracioAzul (@LaRanaAzulada2) July 13, 2025

Ezek után ember legyen a talpán, aki igazságot tesz, abban mindenesetre talán egyetérthetünk, hogy a legjobban akkor jár mindenki, ha Yamal eztán is azt csinálja, amihez a leginkább ért: futballozik...

(Nyitókép: Instagram)