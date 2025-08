Karácsonyék miatt újabb 200 milliós bírság landolt Budapesten

Újabb súlyos bírság terheli Budapest költségvetését, miután egy törvénysértő közbeszerzés miatt 200 millió forintot, valamint 4 millió forint perköltséget kell kifizetnie a fővárosnak – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint „botrány”, hogy Karácsony Gergely városvezetése újra és újra olyan hibákat követ el, amelyek komoly anyagi károkat okoznak a budapestieknek – írta meg a Magyar Nemzet.

Szentkirályi emlékeztetett arra, hogy nem ez az első alkalom, hogy a főváros szabálytalan közbeszerzései miatt százmilliós nagyságrendű bírságokat kell fizetni. Kiemelte, hogy a mostani ügy is a BKV-nál történt, ahol az utóbbi időben több »baloldali mutyi« is napvilágra került. A frakcióvezető szerint ráadásul egy újabb, hasonló ügyben is per zajlik, ahol 300 millió forint a tét.

Ha ebben az ügyben is elmarasztalják a fővárost, akkor már 500 millió forintba kerül majd a budapestieknek, hogy a főváros vezetése fittyet hány a törvényekre.

A frakcióvezető szerint Karácsony Gergelyék nem tartják be a törvényeket, miközben a hozzájuk közel állók jól járnak az átláthatatlan fővárosi pénzek rendszerében. Úgy véli, Budapest gazdálkodása csődközelbe került, a közbeszerzések törvénytelenek, a döntések felelőtlenek, és a városvezetés képtelen rendet tenni. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy nem lehet felelősség nélkül vezetni egy várost, és szerinte éppen ez a hozzáállás vezetett Budapest jelenlegi pénzügyi válságához.

Nyitókép forrása: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

***