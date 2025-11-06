„Tragikus” – sajnálkoznak a magyar szurkolók, ennek a hírnek senki sem örül

Tovább izzadhatunk: rövid, ám annál aggasztóbb hír érkezett Tóth Balázs állapotáról (FRISS: műteni kell a kapust)
A lehető legrosszabbkor...
A magyar szurkolók nagyon sajnálják Tóth Balázs sérülését. A novemberi világbajnoki selejtezőkön minden bizonnyal ismét Dibusz Dénes védi majd a nemzeti együttes kapuját.
Szerdán eldőlt, hogy Tóth Balázst, az angol másodosztályú Blackburn Rovers magyar válogatott kapusát meg kell műteni térdsérülés miatt, ezért nem állhat a nemzeti csapat rendelkezésére a jövő heti, Örményország (november 13.) és Írország (november 16.) elleni világbajnoki selejtezőkön.
Tóth kiválása abból a szempontból különösen fájó, hogy az utóbbi időben remek formában védett – beleértve az októberi válogatott meccseket is –, és Marco Rossi szövetségi kapitány szavai alapján minden bizonnyal a novemberi találkozókon is ő állt volna a kapuban. Így azonban ismét Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa és csapatkapitánya kaphatja majd meg a lehetőséget, ami sok magyar szurkolót nem tölt el megnyugvással.
Edzője az általa látott tíz legnagyobb védés egyikeként tartja számon Tóth Balázs bravúrját.
A drukkerek többsége azonban azon a véleményen van, ha azt szeretnénk, hogy a magyar sikerrel abszolválja a világbajnoki selejtezőket, akkor támogatni és biztatni kell minden egyes játékost, így Dibuszt is, aki korábban – amikor Gulácsi Péter valamilyen okból kifolyólag nem állt rendelkezésre – többször is bebizonyította már, hogy lehet rá számítani.
Fradi-szurkolóként nem örülök, hogy nem Tóth Balázs véd. Aki látta a kapuban a válogatott meccsein, minden elfogultság nélkül mondhatja, hogy nagyon jól teljesített. Dibusz meg már letett annyit az asztalra, akár válogatott, akár klubszinten, hogy most nem szabad bántani, hiszen remek kapus! Egy célt kell mindenkinek a szeme előtt tartani: hogy a válogatott elérje a célját, és érjünk oda a második helyre
– osztotta meg a gondolatait egy szurkoló. „Aki a kapuban áll, annak kell szurkolni! Nem is értem, hogy mindig szidunk valakit kapusposzton” – kommentelte egy másik. „Újra Dibusznál a labda. Bízom benne, hogy visszatalál a régi formájához. A károgóknak üzenem, nem ekézni kell most Dénest, hanem inkább támogatni!” – adta parancsba egy harmadik.
Az évek alatt sokszor kritizálták őt a döntései miatt.
Dibuszon kívül kapusként Szappanos Péter tagja még Rossi friss keretének, de nem kizárható, hogy Tóth kiesése miatt utólag Demjén Patriknak is újra meghívót küld az olasz szakember, ahogy történt az a múlt hónapban is, amikor Dibusz dőlt ki a sorból.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP