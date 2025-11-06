„Tragikus” – sajnálkoznak a magyar szurkolók, ennek a hírnek senki sem örül

A drukkerek többsége azonban azon a véleményen van, ha azt szeretnénk, hogy a magyar sikerrel abszolválja a világbajnoki selejtezőket, akkor támogatni és biztatni kell minden egyes játékost, így Dibuszt is, aki korábban – amikor Gulácsi Péter valamilyen okból kifolyólag nem állt rendelkezésre – többször is bebizonyította már, hogy lehet rá számítani.

Fradi-szurkolóként nem örülök, hogy nem Tóth Balázs véd. Aki látta a kapuban a válogatott meccsein, minden elfogultság nélkül mondhatja, hogy nagyon jól teljesített. Dibusz meg már letett annyit az asztalra, akár válogatott, akár klubszinten, hogy most nem szabad bántani, hiszen remek kapus! Egy célt kell mindenkinek a szeme előtt tartani: hogy a válogatott elérje a célját, és érjünk oda a második helyre

– osztotta meg a gondolatait egy szurkoló. „Aki a kapuban áll, annak kell szurkolni! Nem is értem, hogy mindig szidunk valakit kapusposzton” – kommentelte egy másik. „Újra Dibusznál a labda. Bízom benne, hogy visszatalál a régi formájához. A károgóknak üzenem, nem ekézni kell most Dénest, hanem inkább támogatni!” – adta parancsba egy harmadik.