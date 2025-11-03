Ft
11. 03.
hétfő
A riporter sem hitt a szemének: mindenki azt kérdezi, hogy volt erre képes Tóth Balázs

2025. november 03. 17:32

Valérien Ismaël, a Blackburn Rovers vezetőedzője nem akart hinni a szemének, hogy magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs mekkora védést mutatott be a Leicester City elleni bajnoki mérkőzésen múlt szombaton.

2025. november 03. 17:32
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Blackburn Rovers szombaton a magyar válogatott Tóth Balázs földöntúli bravúrjának is köszönhetően nyert 2–0-ra a Leicester City vendégeként az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 13. fordulójában. A 28 éves kapus az első félidőben, még 1–0-s állásnál mutatott be egy óriási védést Stephy Mavididi lövésénél.

„Amikor láttam, hogy az üresen érkező játékos ellövi a labdát, egyből azt hittem, hogy egy–egy lesz az eredmény. De Balázs hárított, én pedig ledöbbentem. Fogalmam sincs, hogyan csinálta, de kivédte! Számára is fontos volt, hogy ezzel a bravúrral meccsben tartson minket, ez már egymás után a második mérkőzésünk volt, hogy az ő nagy védései jelentették a különbséget. 

A tíz legnagyobb védés egyike volt, amelyet valaha láttam”

– örvendezett a meccs után Valérien Ismaël, a Blackburn vezetőedzője, aki játékos-pályafutása során többek között a Bayern Münchenben is szerepelt.

 

Tóth Balázs élete egyik – ha nem a – legnagyobb védéseként tekint a szombati bravúrjára.

„Csak megpróbáltam csinálni valamit, a jobb lábamat a levegőbe emeltem, és sikerült vele belekapnom a labdába. Nem tudom, hogy csináltam, de nagyon fontos védés volt. Ha ebből gól születik, az valószínűleg megváltoztatta volna a mérkőzést, ezután viszont már éreztem, hogy nem fognak betalálni” – nyilatkozta a négyszeres magyar válogatott kapus.

 

A Blackburn ebben az idényben először nyert meg egymást követő két bajnokit (a Leicester előtt a Southamptont győzte le 2–1-re), így fellépett a huszonnégy csapatos liga 19. helyére, de még mindig csak négy pontra van a kiesőzónától. A magyar futballista a mostani évadban már egyértelműen első számú kapusnak számít a Roversnél.

Nyitókép: Facebook / Blackburn Rovers

