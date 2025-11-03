A riporter sem hitt a szemének: mindenki azt kérdezi, hogy volt erre képes Tóth Balázs

„Amikor láttam, hogy az üresen érkező játékos ellövi a labdát, egyből azt hittem, hogy egy–egy lesz az eredmény. De Balázs hárított, én pedig ledöbbentem. Fogalmam sincs, hogyan csinálta, de kivédte! Számára is fontos volt, hogy ezzel a bravúrral meccsben tartson minket, ez már egymás után a második mérkőzésünk volt, hogy az ő nagy védései jelentették a különbséget.

A tíz legnagyobb védés egyike volt, amelyet valaha láttam”

– örvendezett a meccs után Valérien Ismaël, a Blackburn vezetőedzője, aki játékos-pályafutása során többek között a Bayern Münchenben is szerepelt.