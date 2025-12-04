Nagy a baj Brüsszelben: lemondott Von der Leyen diplomataképzőjének rektora – dagad a korrupciós botrány

Madarat tolláról: a korrupció miatt bukott EP-alelnök sajnálgatja a korrupcióval vádolt, hungarofób kollégáját
A Katar-gate főszereplője, Eva Kaili egyből sorstársnője védelmére kelt, akit most állítottak elő a nyomozók.
Federica Mogherini rendkívüli levélben jelentette be lemondását az Európa Kollégium hallgatóinak és munkatársainak, miután korrupciós vádak érték.
Mogherini a kollégium rendkívüli, csütörtöki végrehajtó bizottsági ülése után levelében jelentette be lemondását az intézmény dolgozói, diákjai és öregdiákjai számára.
„A legnagyobb szigorral és tisztességgel, amellyel mindig is eljártam feladataim ellátása során, a mai napon úgy döntöttem, hogy lemondok rektori tisztségemről” – írta.
Az Európai Ügyészség szerdán közölte, hogy hivatalosan vádat emelt az Európa Kollégiumot és az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő korrupciós ügy három gyanúsítottja ellen. Mogherini mellett az ügyben érintett az intézmény egyik vezető munkatársa, valamint az EKSZ 2021–2025 között szolgáló főtitkára, aki szintén nyugalmazását kérte. A három érintettet kedden őrizetbe vették, majd a nyomozás idejére szabadon engedték, mivel az EPPO szerint nem állt fenn szökés veszélye.
A belga rendőrség kedden hajnalban egyszerre tartott razziát az EKSZ brüsszeli főépületénél, a bruges-i Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban. A nyomozás során lefoglalt dokumentumok alapján az uniós ügyészség „erős csalásgyanút” lát egy, a fiatal diplomaták számára 2021–2022-ben meghirdetett kilenc hónapos képzési program pályázata kapcsán, amelyet az EKSZ írt ki, és a kollégium nyert meg.
Mogherini korábban az EKSZ-t vezette, és idén kezdte meg második ötéves ciklusát az Európa Kollégium élén. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot Josep Borrell irányította.
