Nagy a baj Brüsszelben: lemondott Von der Leyen diplomataképzőjének rektora – dagad a korrupciós botrány

2025. december 04. 16:48

Federica Mogherini rendkívüli levélben jelentette be lemondását az Európa Kollégium hallgatóinak és munkatársainak, miután korrupciós vádak érték.

2025. december 04. 16:48
null

Lemondott Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Európa Kollégium (College of Europe) rektori tisztségéről, miután az Európai Ügyészség (EPPO) csalás és korrupció gyanújával vádat emelt ellene – számolt be csütörtökön az Euractiv.

Mogherini a kollégium rendkívüli, csütörtöki végrehajtó bizottsági ülése után levelében jelentette be lemondását az intézmény dolgozói, diákjai és öregdiákjai számára.

„A legnagyobb szigorral és tisztességgel, amellyel mindig is eljártam feladataim ellátása során, a mai napon úgy döntöttem, hogy lemondok rektori tisztségemről” – írta.

Az Európai Ügyészség szerdán közölte, hogy hivatalosan vádat emelt az Európa Kollégiumot és az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő korrupciós ügy három gyanúsítottja ellen. Mogherini mellett az ügyben érintett az intézmény egyik vezető munkatársa, valamint az EKSZ 2021–2025 között szolgáló főtitkára, aki szintén nyugalmazását kérte. A három érintettet kedden őrizetbe vették, majd a nyomozás idejére szabadon engedték, mivel az EPPO szerint nem állt fenn szökés veszélye.

A belga rendőrség kedden hajnalban egyszerre tartott razziát az EKSZ brüsszeli főépületénél, a bruges-i Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban. A nyomozás során lefoglalt dokumentumok alapján az uniós ügyészség „erős csalásgyanút” lát egy, a fiatal diplomaták számára 2021–2022-ben meghirdetett kilenc hónapos képzési program pályázata kapcsán, amelyet az EKSZ írt ki, és a kollégium nyert meg.

Mogherini korábban az EKSZ-t vezette, és idén kezdte meg második ötéves ciklusát az Európa Kollégium élén. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot Josep Borrell irányította.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 14 komment

kiss.istvan770
•••
2025. december 04. 18:13 Szerkesztve
Mi lesz szegény Ursulával a barátnője nélkül? Pedig dúlt a szerelem. Kaja Kallas-al lesz kénytelen megelégedni?😄
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. december 04. 18:13
Azt még megvárnám, hogy áldozat bűnelkövető, főbűnös vagy stróman. Nagyon erős az az érzésem, hogy a rothadó fogú medvenőnek sok köze lehet a folyamahoz
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 04. 18:08
Valaki ott is fúrja ám a Fonder lányt... :-) Talán Weber nagyúr ? :-))
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. december 04. 17:39
A korrupció pedig köztudottan társasjáték. Minden szálon precízen végig kell menni és felgöngyölíteni, minden kezet megvizsgálni ami más kezet mos. Na meg hátra van a fej amitől a hal is bűzleni szokott.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!