Nagy a baj Brüsszelben: lemondott Von der Leyen diplomataképzőjének rektora – dagad a korrupciós botrány

A belga rendőrség kedden hajnalban egyszerre tartott razziát az EKSZ brüsszeli főépületénél, a bruges-i Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban. A nyomozás során lefoglalt dokumentumok alapján az uniós ügyészség „erős csalásgyanút” lát egy, a fiatal diplomaták számára 2021–2022-ben meghirdetett kilenc hónapos képzési program pályázata kapcsán, amelyet az EKSZ írt ki, és a kollégium nyert meg.

Mogherini korábban az EKSZ-t vezette, és idén kezdte meg második ötéves ciklusát az Európa Kollégium élén. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot Josep Borrell irányította.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

