„Fiatalon kevés munkát tettem bele” – őszintén vallott pályafutásáról a Fradi ellen készülő magyar csatár

Tinédzserként nagy tehetségnek kiáltották ki, majd Portugáliába került, ehhez képest 27 évesen szerezte meg első élvonalbeli gólját itthon. Bíró Bence azóta már négy találatnál jár, amivel a kisvárdaiak házi gólkirálya, most pedig a Ferencváros elleni dupla meccsre készül. A Kisvárda–FTC első felvonása csütörtökön következik.
Három nyeretlen meccs után talált vissza a győzelem útjára a Kisvárda, amely meglepően könnyedén intézte el 3–0-ra azt az Újpestet, amely úgy nézett ki, a Paks elleni sikerrel elkezdett kimászni a gödörből a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A kisvárdaiak második gólját Bíró Bence szerezte, akinek ez volt a negyedik találata ebben az idényben, ezzel ő a csapat házi gólkirálya. A csatár a Kisvárda–FTC előtt nyilatkozott a Mandinernek.
Gratulálok a gólhoz és a győzelemhez. Kellett már a lelkeknek három nyeretlen meccs után?
Igen, ezt most nagyon fontos volt. Nem néztünk ki jól az előző két mérkőzésen, és az eredmény is negatív volt. Vasárnap viszont úgy játszottunk, ahogy elterveztük, megvalósítottuk, amiket gyakoroltunk a héten.
Noha az Újpest kihagyott egy tizenegyest, összességében elég sima mérkőzésnek tűnt.
Az eredményből kiindulva valóban ezt lehet mondani, de közel sem volt az, annak ellenére sem, hogy kontrolláltuk a találkozót. Ha berúgják a büntetőt, lehet, minden másképp alakult volna, de a kapufa ezúttal nekünk segített. Az első félidő kiegyenlített volt, nekem is volt egy kapufám, de nekik is voltak helyzeteik, a kapusunknak bravúrt is kellett bemutatnia. A második játékrészben viszont felőröltük őket, jobban bírtuk erővel.
A negyedik gólját szerezte meg az idényben, ráadásul mindet azóta, hogy Révész Attila októberben visszaült a kispadra. Ennyire jó hatással van önre?
Lehet, hogy igen, bár az előző évad meg mást mutat, mert akkor csak egy gólig jutottam. Ezt most annak is köszönhetem, hogy előrébb játszom, az ék mögötti pozícióban, és ott érzem igazán jól magam.
Az első találata október végén született meg az ETO ellen, ami ráadásul egész pályafutása első élvonalbeli gólja volt. Most huszonhét éve, de gondolta volna, amikor alig tizenhat esztendősen, óriási tehetségnek kikiáltva kikerült a portugál Guimaraes csapatához, hogy több mint egy évtizedet kell várnia arra, hogy csatárként eredményes legyen az első osztályban?
Hát akkor még nem, mert másfelé ment a karrierem. Öt-tíz évvel ezelőtt biztosan nem gondoltam volna, de hálás vagyok a sorsnak, hogy egyáltalán sikerült. Ha huszonhét évesen, akkor ennyi idősen, ez van, más ennél is többet vár rá. Most már viszont csak előre tekintek, és ebből az idényből próbálom meg kihozni a legtöbbet.
Minek tulajdonítja egyébként ezt: későn érő típus?
Valószínűleg igen, most nőtt be a fejem lágya, kezdek beérni. Nyilván voltak rossz döntéseim a karrierem során, inkább azt mondanám, hogy csak két-három éve dolgozok úgy, ahogy talán fiatalkorom óta kellett volna.
Ennek mentális okai is voltak?
A mentális része jelentette a legnagyobb nehézséget, mert sokszor önbizalomhiányban szenvedtem, ami rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Csatár vagyok, de mégsem jöttek a gólok, elment az önbizalmam, és nem úgy sikerültek a dolgok sem.
Fiatalabb koromban pedig azt hittem, tehetséges vagyok, és majd jönnek maguktól a gólok, az eredmények, a jó klubok – kevés munkát tettem bele. Az utolsó három évben kapcsolt az agyam, hogy ez így nem lesz jó. Azóta sokkal többet melózom, és jobban odafigyelek mindenre.
Magától kapcsolt vagy külső segítséget is kapott?
Segített a menedzserem, a családom és van egy mentáltrénerem is, akivel lassan három éve dolgozom együtt.
Nagyon sokat segítettek, de a legfontosabb dolog mégis az volt, hogy én is kapcsoltam, hogy nem jó úton haladok.
Mindemellett úgy érzem, hogy Kisvárdán megkapom a lehetőséget, amivel próbálok folyamatosan élni. Jó helyen vagyok, itt minden adott a fejlődéshez, és hogy jó játékossá váljak. A klub nélkül nem tudtam volna idáig eljutni és az első NB I-es gólomat megszerezni.
Pedig sokan azt gondolták, hogy a jóval tapasztaltabb Novothny Soma szállítja majd a Kisvárda góljait. Ehhez képest Bíró Bence a házi gólkirály. Nagy a harc vele a csapatba kerülésért?
Minden poszton megvan az egészséges konkurencia, mindenki játszani szeretne. Voltunk már együtt elöl, de szerepeltem én is több helyen:
Mindenki azért küzd, hogy bekerüljön a csapatba, de jó a kapcsolatunk egymással. Az edzésen megvan az egészséges versenyszellem, ami szükséges is, hiszen mindenki kezdeni szeretne.
Pláne – gondolom – a Fradi ellen. Csütörtökön otthon, vasárnap idegenben játszanak a bajnokkal. Lehet abból tanulni, ahogy a ZTE vagy a Nyíregyháza legyőzte a Ferencvárost?
Nem lesz egyszerű hét, az biztos, de ki merem jelenteni, hogy az NB I-ben bárki megverhet bárkit. Persze, nagyon jó napot kell kifognunk hozzá, százszázalékos teljesítmény kell mindenkitől. Egyébként minden héten úgy megyünk bele a meccsekbe, hogy nyerni szeretnénk, nem lesz ez másképp most sem. Az Újpest ellen is nehéz találkozóra számítottunk, de sikerült nyernünk. Csütörtökön is ez lesz a célunk, itthon amúgy is nagyon kellemetlen ellenfelek vagyunk.
De közben az FTC-nek meg inkább a Groupama Arénában megy nehezebben…
Az ember úgy van vele, hogy otthon mindig nagyobb az esély a győzelemre. De – ahogy mondtam – nyerni szeretnénk, és kiadni magunkból a maximumot. Most lemérhetjük, milyen szinten vagyunk egy Európában igen komoly eredményeket elérő csapathoz képest. Közben persze szeretnénk élvezni az egész mérkőzést.
Egyszer játszott pályafutása során a zöld-fehérek ellen, még az MTK színeiben csereként kapott tíz percet. Annak már több mint öt éve. Azt talán kevesen tudják, hogy gyerekként a Ferencváros utánpótlásában is pallérozódott. Jelent ez bármi pluszt erre a két meccsre?
Önmagában nem.
Inkább az, hogy a Fradi ellen játszhatok, mert minden gyereknek az az álma, hogy ilyen neves csapatok ellen léphessen pályán. Ez ad inkább extra motivációt.
Mennyire jött meg az étvágyuk egyébként? Újoncként a bennmaradás volt a cél, de ehhez képest negyedikek a tabellán, és vesztett pontok tekintetében a harmadik Paksot is előzik.
Egyelőre mindig a következő feladatra fókuszálunk, mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Kellett jönnünk a negatív spirálból, de vissza is találtunk a győztes útra. Arra koncentrálunk, hogy csütörtökön és vasárnap is ezt folytassuk. December végén pedig majd meglátjuk, hol állunk a tabellán.
Mivel lenne személy szerint elégedett a tavasszal?
Nem mondanék számot, mert tavaly sem úgy sikerült, ahogy terveztem. Szeretnék minél jobban játszani és segíteni a csapatot. Aztán ha jönnek a gólok, gólpasszok is, az extra lenne.
A Kisvárda csütörtök este 6-tól fogadja az FTC-t az 5. fordulóból elhalasztott bajnokin, majd vasárnap délután 5-től a Groupama Arénában mérkőznek meg a felek.
