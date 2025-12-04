„Fiatalon kevés munkát tettem bele” – őszintén vallott pályafutásáról a Fradi ellen készülő magyar csatár

Noha az Újpest kihagyott egy tizenegyest, összességében elég sima mérkőzésnek tűnt.

Az eredményből kiindulva valóban ezt lehet mondani, de közel sem volt az, annak ellenére sem, hogy kontrolláltuk a találkozót. Ha berúgják a büntetőt, lehet, minden másképp alakult volna, de a kapufa ezúttal nekünk segített. Az első félidő kiegyenlített volt, nekem is volt egy kapufám, de nekik is voltak helyzeteik, a kapusunknak bravúrt is kellett bemutatnia. A második játékrészben viszont felőröltük őket, jobban bírtuk erővel.

A negyedik gólját szerezte meg az idényben, ráadásul mindet azóta, hogy Révész Attila októberben visszaült a kispadra. Ennyire jó hatással van önre?

Lehet, hogy igen, bár az előző évad meg mást mutat, mert akkor csak egy gólig jutottam. Ezt most annak is köszönhetem, hogy előrébb játszom, az ék mögötti pozícióban, és ott érzem igazán jól magam.

Az első találata október végén született meg az ETO ellen, ami ráadásul egész pályafutása első élvonalbeli gólja volt. Most huszonhét éve, de gondolta volna, amikor alig tizenhat esztendősen, óriási tehetségnek kikiáltva kikerült a portugál Guimaraes csapatához, hogy több mint egy évtizedet kell várnia arra, hogy csatárként eredményes legyen az első osztályban?

Hát akkor még nem, mert másfelé ment a karrierem. Öt-tíz évvel ezelőtt biztosan nem gondoltam volna, de hálás vagyok a sorsnak, hogy egyáltalán sikerült. Ha huszonhét évesen, akkor ennyi idősen, ez van, más ennél is többet vár rá. Most már viszont csak előre tekintek, és ebből az idényből próbálom meg kihozni a legtöbbet.