Ezt sem felejtik majd az újpesti szurkolók – megint megalázták a lila-fehéreket

A 80. percben pedig már 3 lett közte: Cipetic tört be a 16-oson belülre, két csellel csúnyán megforgatta Beridzét, majd a léc alá bombázott, 3–0.

Ez maradt a vége, vagyis az Újpest a múlt heti, bravúros sikere után újabb nagy pofonba szaladt bele és a 9. helyen áll a tabellán, mindössz 2 ponttal a már kieső Nyíregyháza előtt.

NB I, 15. forduló

Kisvárda–Újpest 3–0 (0–0)

Gól: Nagy K. (57.), Bíró B. (63.), Cipetic (80.)