Ezt sem felejtik majd az újpesti szurkolók – megint megalázták a lila-fehéreket

„Hatot kellett volna kapnunk” – az Újpest bravúrgyőzelmének a Fradi is örülhet (VIDEÓ)
A lilák kihagytak egy büntetőt, de így is simán és megérdemelten nyertek Pakson.
Az NB I 15. fordulójában az újonc simán elintézte a szezon előtt nagyratörő terveket szövőgető, büntetőt is hibázó fővárosi csapatot. Kisvárda–Újpest 3–0.
A válogatott szünet alatt edzőváltáson átesett Újpest óriási meglepetésre 3–1-re győzni tudott az előző fordulóban a Paks vendégeként – a lila-fehérek a Kisvárda–Újpesten bizonyíthatták, hogy nem csak „kisiklás” volt részükről a váratlan 3 pont megszerzése.
Ezt is ajánljuk a témában
A lilák kihagytak egy büntetőt, de így is simán és megérdemelten nyertek Pakson.
Igen korán előnybe kerülhetett volna a fővárosi gárda, miután a kiugró Beridzét Popovics buktatta, viszont a megítélt büntető Matko a felső lécre lőtte.
Az újpestiek a Paks ellen is kihagytak egy 11-est Beridze révén – akkor belefért, Kisvárdán viszont így 0–0-val mentek szünetre a csapatok.
A második félidőben pedig a hazaiak szerezték meg a vezetést: Nagy Krisztián a 16-os vonaláról lőtt a jobb kapufára, ahonnan a gólvonal mögé pattant a labda, 1–0.
És ha egy üzlet beindul: pár perccel később Mesanovic beadására Bíró Bence érkezett, két újpesti védő pedig végignézte, ahogy átvette a labdát, majd a jobb sarokba lőtt, 2–0.
A 80. percben pedig már 3 lett közte: Cipetic tört be a 16-oson belülre, két csellel csúnyán megforgatta Beridzét, majd a léc alá bombázott, 3–0.
Ez maradt a vége, vagyis az Újpest a múlt heti, bravúros sikere után újabb nagy pofonba szaladt bele és a 9. helyen áll a tabellán, mindössz 2 ponttal a már kieső Nyíregyháza előtt.
NB I, 15. forduló
Kisvárda–Újpest 3–0 (0–0)
Gól: Nagy K. (57.), Bíró B. (63.), Cipetic (80.)
Nyitókép: Kisvárda/Ombodi Tamás