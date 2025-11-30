Ft
Újpest Kisvárda NB I

Ezt sem felejtik majd az újpesti szurkolók – megint megalázták a lila-fehéreket

2025. november 30. 15:51

Az NB I 15. fordulójában az újonc simán elintézte a szezon előtt nagyratörő terveket szövőgető, büntetőt is hibázó fővárosi csapatot. Kisvárda–Újpest 3–0.

2025. november 30. 15:51
null

A válogatott szünet alatt edzőváltáson átesett Újpest óriási meglepetésre 3–1-re győzni tudott az előző fordulóban a Paks vendégeként – a lila-fehérek a Kisvárda–Újpesten bizonyíthatták, hogy nem csak „kisiklás” volt részükről a váratlan 3 pont megszerzése.

Kisvárda–Újpest
Kisvárda–Újpest: Bíró Bence is betalált. Fotó: Kisvárda/Ombodi Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Igen korán előnybe kerülhetett volna a fővárosi gárda, miután a kiugró Beridzét Popovics buktatta, viszont a megítélt büntető Matko a felső lécre lőtte. 

Az újpestiek a Paks ellen is kihagytak egy 11-est Beridze révén – akkor belefért, Kisvárdán viszont így 0–0-val mentek szünetre a csapatok.

Kisvárda–Újpest: három hazai gól a második félidőben

A második félidőben pedig a hazaiak szerezték meg a vezetést: Nagy Krisztián a 16-os vonaláról lőtt a jobb kapufára, ahonnan a gólvonal mögé pattant a labda, 1–0.

És ha egy üzlet beindul: pár perccel később Mesanovic beadására Bíró Bence érkezett, két újpesti védő pedig végignézte, ahogy átvette a labdát, majd a jobb sarokba lőtt, 2–0.

A 80. percben pedig már 3 lett közte: Cipetic tört be a 16-oson belülre, két csellel csúnyán megforgatta Beridzét, majd a léc alá bombázott, 3–0.

Ez maradt a vége, vagyis az Újpest a múlt heti, bravúros sikere után újabb nagy pofonba szaladt bele és a 9. helyen áll a tabellán, mindössz 2 ponttal a már kieső Nyíregyháza előtt.

NB I, 15. forduló
Kisvárda–Újpest 3–0 (0–0)
Gól: Nagy K. (57.), Bíró B. (63.), Cipetic (80.)

Nyitókép: Kisvárda/Ombodi Tamás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
cutcopy
2025. november 30. 16:32
Eddig tartott az Újpest egy meccses menetelése..
Válasz erre
0
0
zsellér péter
2025. november 30. 16:17
Jó ez igy Legalább időben rájönnek Újpesten , hogy nem a Zsoldosvárost kell utánozni és migránsokkal teletömni a csapatot Akkor az Újpest is elvesztené a lelkét és úgy járna mint a Fradi . Szegén Fradistáknak már kénytelenek külföldieknek szurkolni Ha majd a Magyarokkal játszanak , akkor szerethetők is lesznek és eredményesek Csak nem a libsi-multi Fradit kövessék
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!