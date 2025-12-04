„Kiválóan motivál, még ha sok csúnya szóval is” – Tóth Alex Robbie Keane-ről

A Fradi Zóna vendége ezúttal a zöld-fehérek reménysége, Tóth Alex, valamint dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus volt, aki a labdarúgócsapat sportpszichológusaként is dolgozik. A téma így elsősorban az élsport és a profi futball mentális része volt, amelyről a két interjúalany más-más megközelítésből, a saját szemszögéből osztott meg fontos, érdekes, vagy éppen mókás kulisszatitkokat.

Tóth Alex immár a Fradi legnagyobb ígérete / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi-edzők közül az egyik legkiválóbb motivátor

Szóba került például a legutóbbi, Fenerbahce elleni Európa Liga-mérkőzés és a török stadionokban tapasztalható, Európában alighanem egyedülálló atmoszféra, amely külön nyomást helyez a vendégjátékosokra és -csapatokra. Emellett a vezetőedző Robbie Keane módszereit is kivesézték: Kárpáti elárulta, az elmúlt évek ferencvárosi edzői közül vele kommunikál a legtöbbet, egyúttal ő az, aki a legtöbb mindenben kikéri a véleményét. Tóth Alex hozzátette, az ír szakember kiváló motivátor, már csak azért is, mert ő is erős mentalitású, habitusú játékos volt, aki a pályán kívülről is kiválóan át tudja ezt adni a játékosainak.