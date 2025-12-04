Ft
Robbie Keane Tóth Alex Ferencváros FTC

„Kiválóan motivál, még ha sok csúnya szóval is” – Tóth Alex Robbie Keane-ről

2025. december 04. 10:30

A mentális felkészítésről beszélt a zöld-fehérek legnagyobb ígérete és sportpszichológusa. Tóth Alex szerint Robbie Keane kiválóan át tudja adni a motivációt a Fradi játékosainak, még ha a maga sajátságos stílusában is teszi mindezt.

2025. december 04. 10:30
null

A Fradi Zóna vendége ezúttal a zöld-fehérek reménysége, Tóth Alex, valamint dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus volt, aki a labdarúgócsapat sportpszichológusaként is dolgozik. A téma így elsősorban az élsport és a profi futball mentális része volt, amelyről a két interjúalany más-más megközelítésből, a saját szemszögéből osztott meg fontos, érdekes, vagy éppen mókás kulisszatitkokat. 

TÓTH Alex Fradi
Tóth Alex immár a Fradi legnagyobb ígérete / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi-edzők közül az egyik legkiválóbb motivátor

Szóba került például a legutóbbi, Fenerbahce elleni Európa Liga-mérkőzés és a török stadionokban tapasztalható, Európában alighanem egyedülálló atmoszféra, amely külön nyomást helyez a vendégjátékosokra és -csapatokra. Emellett a vezetőedző Robbie Keane módszereit is kivesézték: Kárpáti elárulta, az elmúlt évek ferencvárosi edzői közül vele kommunikál a legtöbbet, egyúttal ő az, aki a legtöbb mindenben kikéri a véleményét. Tóth Alex hozzátette, az ír szakember kiváló motivátor, már csak azért is, mert ő is erős mentalitású, habitusú játékos volt, aki a pályán kívülről is kiválóan át tudja ezt adni a játékosainak. 

Tényleg nagyon jó dolgokat mond - igaz, sok csúnya szóval, de az szerintem belefér egy férfi futballöltözőben” 

– mondta nevetve a húszéves ígéret, rácsatlakozva ezzel némileg Zacher Gábor közelmúltbeli jellemzésére

Az egyre több sztárklubbal szóba hozott Tóth Alex kapcsán felvetődött a kérdés, melyek azok a mentális erényei, amelyek topfutballistává tehetik, illetve hogy ő miként kezeli azt, hogy immár kimondva-kimondatlanul is a bajnokcsapat legértékesebb játékosa. A szakember 

a fiatal játékos céltudatosságát, szabálykövetését és monotonitás-tűrését emelte ki elsősorban, míg maga Tóth úgy fogalmazott, ő a kívülről érkező nyomást igyekszik kizárni, mindig csak az adott pillanatra és a labdára koncentrál, és az időnként érkező alattomos belépőkre is próbál nem reagálni. 

A lassanként a bajnokságban is magára találó, már meccshátrányával együtt is dobogós FTC csütörtök este a kisvárdai hétközi mérkőzéssel kapaszkodhat még feljebb a dobogón: az összecsapás 18 órától kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti. 

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

