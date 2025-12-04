Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Petschnig Mária Zita Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter

Ezt egyre nehezebben tudja kimagyarázni Magyar Péter: újabb tiszás szakértő vallott a megszorításokról (VIDEÓ)

2025. december 04. 17:31

Petschnig Mária Zita nem fogta magát vissza, szerinte gazdasági összeomlás jön, ha nem a nemzetközi bankárok legújabb reménysége nyer.

2025. december 04. 17:31
null

Kaotikus állapotok uralkodnak a Tisza Pártban – árulta el Petschnig Mária Zita közgazdász a Klubrádió műsorában. Petschnig arról beszélt, hogy számtalan konfliktus van a Tisza-szigetek és a központi vezetés között, mivel ezek valójában nem pártszervezetek, hanem „civilszervezetek”. „Ezek nem pártegységek. Tulajdonképpen ebből van konfliktus. Ugye van konfliktus, mert a központ azt gondolja, hogy feltétlenül mindent teljesíteni kell, ők viszont úgy gondolják, hogy nem feltétlenül (…) Jó, hát nyilván be kell tartani bizonyos szabályokat” – fogalmazott.

Hozzátette: jelenleg például az a szabály van érvényben, hogy a három jelölt egy körzetben nem tarthat nagy közös rendezvényeket. A közgazdász szerint a legfontosabb, hogy a Tisza Párt elkerülje: a politikusai ne kotyogják ki idő előtt a párt terveit. „Ennek azt a logikáját értem, hogy nagy rendezvényen mind a három jelölt kiáll, ott bárki megjelenhet, és kellemetlen kérdéseket tehet fel, amikre esetleg nem tudnak válaszolni. Ezt a konfliktushelyzetet úgy lehet kivédeni, hogy kimennek az utcára, pultok mellett beszélgetnek az emberekkel, de

például ne fordulhasson elő olyan Tarr-féle jelenség, hogy valaki kifecseg valamit, amit nem lett volna szabad, vagy olyan képet alakítanak ki magukról, ami nem kedvező”

– mondta. A műsor végén Petschnig Mária Zita arról is beszélt, hogy szerinte mindenképpen megszorításokat kell bevezetni a választások után. „Mindenképpen kell valamit csinálni, bárki nyer is: a választások után helyre kell állítani a fiskális fegyelmet” – jegyezte meg. Hozzátette: Magyar Péter győzelmében a külföldi bankok és hitelezők is bíznak.

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba/MTI

Almassy
2025. december 04. 18:21
Lefordítva: Seggbekuki lesz. És ezt a "kisebbség" nem akarja. Ezért kuss kell!
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. december 04. 18:19
"Kifecseg valamit, amit nem lett volna szabad". Ki a jó k,rvanyja fog ezekre szavazni, ha még a céljaikat sem ismerik, csak az O1G-t?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 04. 18:15
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
magichorze
2025. december 04. 18:13
Elég jól értesült a Tisza belső ügyeiről a nem Tisza-szakértő néni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!