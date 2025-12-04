Ezt egyre nehezebben tudja kimagyarázni Magyar Péter: újabb tiszás szakértő vallott a megszorításokról (VIDEÓ)

Kaotikus állapotok uralkodnak a Tisza Pártban – árulta el Petschnig Mária Zita közgazdász a Klubrádió műsorában. Petschnig arról beszélt, hogy számtalan konfliktus van a Tisza-szigetek és a központi vezetés között, mivel ezek valójában nem pártszervezetek, hanem „civilszervezetek”. „Ezek nem pártegységek. Tulajdonképpen ebből van konfliktus. Ugye van konfliktus, mert a központ azt gondolja, hogy feltétlenül mindent teljesíteni kell, ők viszont úgy gondolják, hogy nem feltétlenül (…) Jó, hát nyilván be kell tartani bizonyos szabályokat” – fogalmazott.

Hozzátette: jelenleg például az a szabály van érvényben, hogy a három jelölt egy körzetben nem tarthat nagy közös rendezvényeket. A közgazdász szerint a legfontosabb, hogy a Tisza Párt elkerülje: a politikusai ne kotyogják ki idő előtt a párt terveit. „Ennek azt a logikáját értem, hogy nagy rendezvényen mind a három jelölt kiáll, ott bárki megjelenhet, és kellemetlen kérdéseket tehet fel, amikre esetleg nem tudnak válaszolni. Ezt a konfliktushelyzetet úgy lehet kivédeni, hogy kimennek az utcára, pultok mellett beszélgetnek az emberekkel, de